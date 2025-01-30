تحذير.. كويكب قد يصطدم بالأرض

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أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" أن الكويكب YR4 الذي اكتشف في كانون الاول 2024، هو الكويكب الوحيد الذي احتمال اصطدامه بالأرض أكثر من 1 بالمئة.وجاء في بيان ناسا المنشور على موقعها الرسمي: "أظهر تحليل الوكالة للكويكب 2024 YR4 القريب من الأرض أن احتمال اصطدامه بالأرض في 22 كانون الاول 2032، يزيد عن 1 بالمئة".ووفقا للوكالة، قد يصل قطر الكويكب إلى 90 مترا.ويذكر أن الفلكي الروسي ستاس كوروتكي المدير العلمي لمرصد كا دار أعلن في وقت سابق أن الكويكب 2024 YR4 قد يصطدم بالأرض في عام 2032 ويقدر احتمال حدوثه حاليا بنحو 0.5 - 6 بالمئة. (روسيا اليوم)