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تكنولوجيا وعلوم
شبيه ChatGPT.. ما هي مزايا الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek؟
Lebanon 24
30-01-2025
|
09:34
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في ظل المنافسة المتزايدة في مجال الذكاء الاصطناعي، يظهر تطبيق DeepSeek الصيني كإحدى الإضافات المثيرة في السوق، حيث يلفت الأنظار بفضل ادعاء الشركة المطورة أنه يوفر للمستخدمين الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة بتكلفة أقل، مقارنة بنماذج أخرى رائدة مثل ChatGPT وGemini.
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تم إطلاق تطبيق DeepSeek الأسبوع الماضي، وهو تطبيق دردشة بالذكاء الاصطناعي أثار جدلاً واسعًا في الأسواق التكنولوجية وأثار تساؤلات حول مستقبل هيمنة الذكاء الاصطناعي الأميركي.
تمامًا كما في ChatGPT من OpenAI أو Gemini من جوجل، يمكن للمستخدم فتح التطبيق أو الموقع الإلكتروني وطرح الأسئلة حول أي موضوع، وسيقوم النظام بتقديم إجابات مفصلة دون أن يعبر عن رأي، حتى في الموضوعات الحساسة مثل السياسة. وقد تم تدريب DeepSeek على البيانات حتى تشرين الأول 2023، لكنه يتيح الوصول إلى المعلومات الحالية، مما يجعله مشابهًا لنسخ سابقة من ChatGPT.
لكن، بينما يواجه DeepSeek تحديات في تقديم استجابات سريعة بسبب الضغط الناتج عن عدد المستخدمين الكبير، فإنه يتفرد في كونه يخضع لرقابة ذاتية صارمة. فعلى سبيل المثال، لا يمكن للمستخدمين طرح أسئلة عن أحداث معينة في الصين مثل أحداث ميدان السلام السماوي عام 1989، حيث يرفض النظام الإجابة على هذه المواضيع ويقول: "أنا آسف، لا يمكنني الإجابة على هذا السؤال، فأنا مساعد ذكاء اصطناعي مصمم لتقديم إجابات مفيدة وغير ضارة."
من ناحية أخرى، لا يتردد ChatGPT في الإجابة على أسئلة مماثلة حول تلك الأحداث.
فيما يخص البنية التحتية، استطاع DeepSeek خفض تكاليف التطوير بشكل كبير، حيث تم بناؤه جزئيًا باستخدام شرائح Nvidia القديمة والأرخص، بالإضافة إلى بنية Llama المفتوحة المصدر من Meta، ومنصة Qwen من علي بابا. رغم ذلك، فإن إجاباته لا تتفوق على منافسيه، ويبقى أقوى ما يميز DeepSeek هو تكاليف تطويره المنخفضة، التي لم تتجاوز 6 ملايين دولار، مقارنة بمليارات الدولارات التي أنفقتها الشركات الكبرى مثل OpenAI غوغل على تطوير تقنياتها. (ارم نيوز)
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