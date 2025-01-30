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تكنولوجيا وعلوم
استعدوا للتغيير.. "تيك توك" يرسم ملامح التسويق في المستقبل!
Lebanon 24
30-01-2025
|
11:43
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أصدرت منصة "تيك توك" تقريرها السنوي عن الاتجاهات المتوقعة لعام 2025، كاشفة عن تحولات جوهرية ستعيد رسم مشهد التسويق الرقمي.
التقرير، الذي يُعتبر دليلاً استراتيجياً للمسوقين، يسلط الضوء على ثلاثة محاور رئيسية: "التكامل بين العلامات التجارية والجمهور، وتفاعل الهوية، ومحفزات الإبداع".
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بحسب التقرير، فإن 2 من كل 3 مستخدمين يفضلون العلامات التجارية التي تتعاون مع مبدعين متنوعين، ما يعكس التحول نحو صناعة محتوى أكثر واقعية ومصداقية.
كما أشار التقرير إلى أن 81% من المستخدمين اكتشفوا اهتمامات جديدة عبر المنصة، ما يعزز من دور "تيك توك" في تشكيل الاتجاهات الثقافية وخلق فرص جديدة للعلامات التجارية للتواصل مع جمهورها بطريقة أكثر تأثيراً.
ويشير الى التقرير إلى أن العلامات التجارية ليست مجرد كيانات تروج لمنتجاتها، بل أصبحت جزءاً من حياة المستهلكين عبر "تيك توك"، حيث يتيح مركز المبدعين للشركات التعاون مع مختلف صناع المحتوى، مما يعزز أصالة التجربة ويزيد من ولاء الجمهور.
مع ازدياد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، تتيح "تيك توك" أدوات مثل Symphony Assistant، التي تساعد العلامات التجارية على تحليل البيانات الفورية وصياغة استراتيجيات تسويقية أكثر تأثيراً.
كما أصبح المحتوى التفاعلي أكثر استدامة، حيث أظهر التقرير أن 76% من المستخدمين يفضلون المحتوى الذي يجمع بين الصور والفيديو، مما يدفع العلامات التجارية إلى تبني أساليب أكثر تنوعاً وابتكاراً في سرد القصص.
يكشف تقرير "تيك توك" أن مستقبل التسويق لم يعد قائماً على الحملات الإعلانية التقليدية، بل يعتمد على التفاعل الحقيقي، والشراكات الإبداعية، والتكيف المستمر مع الاتجاهات الثقافية. (العربية)
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