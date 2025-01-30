رغم اتهامات السرقة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية.. "مايكروسوفت" تضم نموذج "DeepSeek"

DeepSeek

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يأتي ذلك رغم توجيه اتهامات غير صريحة إلى "" بسرقة حقوق الملكية الفكرية وانتهاك شروط الخدمة.وأكدت الشركة في منشور على مدونتها أن النموذج خضع لتقييمات صارمة لضمان الأمان والأداء، مما يمهد الطريق لاستخدام إصدارات "مقطرة" منه على أجهزة +Copilot، التي تركز على الذكاء الاصطناعي، وذلك بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش".وتأتي هذه الخطوة في ظل تحقيق تجريه "مايكروسوفت" بشأن مزاعم إساءة "ديب سيك DeepSeek" لاستخدام خدماتها وخدمات "OpenAI".واشارت تقارير إلى أن الشركة الصينية ربما قامت باستخراج كميات هائلة من البيانات عبر API الخاص بـOpenAI أواخر عام 2024.وكشف اختبار لمنظمة NewsGuard عن تقديم R1 لمعلومات غير دقيقة بنسبة 83%، ورفضه الإجابة عن 85% من الأسئلة المتعلقة بالصين.ورغم المخاوف حول دقة النموذج وميله للرقابة، إلا أن شعبيته المتزايدة ربما دفعت مايكروسوفت لاحتضانه في سحابتها قبل أن تفقد فرصة الاستفادة من زخمه. (العربية)