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تكنولوجيا وعلوم

دولة أوروبيّة تحظر نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني "DeepSeek"

Lebanon 24
30-01-2025 | 16:17
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قالت هيئة حماية البيانات الإيطالية يوم الخميس، إنها "حظرت نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني "DeepSeek" بسبب نقص المعلومات حول البيانات الشخصية التي يجمعها".

وأوضحت الهيئة في مذكرة على موقعها على الإنترنت أن قرار حظر DeepSeek" دخل حيز التنفيذ على الفور.
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وكانت الهيئة قد ذكرت يوم الثلاثاء أنها تسعى للحصول على معلومات من شركة "ديب سيك" تتعلق بالبيانات التي يجمعها نموذجها للذكاء الاصطناعي.

وذكرت هيئة حماية البيانات الأيرلندية الأربعاء أنها وجهت خطابا مكتوبا إلى "ديب سيك" تعبّر فيها عن مخاوفها من احتمال انتهاكها لقانون حماية الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن غرافام دويل نائب رئيس الهيئة القول "كتبنا إلى ديب سيك لطلب معلومات بشأن معالجة البيانات التي تمت بشأن بيانات أطراف في أيرلندا".

جدير بالذكر أن "ديب سيك" أطلقت مطلع الأسبوع الحالي نموذج لغة جديدا للذكاء الاصطناعي بإمكانيات تفوق النماذج التي تقدمها الشركات الأميركية الكبرى مثل "أوبن إيه آي" وبتكلفة زهيدة للغاية. (سكاي نيوز) 
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