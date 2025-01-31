المعركة مشتعلة.. "علي بابا" تدخل المنافسة بنموذج يتفوق على "ديب سيك" وتشات جي بي تي"

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طرحت مجموعة "علي بابا" الصينية إصداراً جديداً من نموذجها للذكاء الاصطناعي "Qwen 2.5 Max ".وقالت" على بابا" إن نموذجها يتفوق على أحدث إصدارات "تشات جي بي تي-CHAT GPT" من "أوبن إيه آي - OPEN AI" و إصدار " ديب سيك DeepSeek V3 "الذي أثار ضجة في الأسواق العالمية، وإصدار لاما من "ميتا".ويشير التوقيت غير المعتاد لإطلاق Qwen 2.5-Max، في اليوم الأول من السنة القمرية الجديدة عندما يكون معظم الصينيين في إجازة من العمل ومع عائلاتهم، إلى الضغط الذي فرضه صعود شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة "DeepSeek" في الأسابيع الثلاثة الماضية ليس فقط على المنافسين في الخارج، ولكن أيضًا على منافسيها المحليين. (العربية)