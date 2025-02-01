Advertisement

منوعات

تعرفوا إلى أكثر السيارات المسروقة عام 2024.. هل سيارتك من ضمنها؟

Lebanon 24
01-02-2025 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1314192-638739785119172409.jpg
Doc-P-1314192-638739785119172409.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوردت إحصاءات وكالة ترخيص السائقين والمركبات في بريطانيا أن حوالي 61 ألف سيارة سُرقت عام 2024، وهو ما يعادل سرقة سيارة كل ثماني دقائق ونصف.

ويمكنك من خلال الإحصاءات التالية أن تعرف ما إذا كانت سيارتك ضمن دائرة الخطر:
Advertisement

فورد - فييستا
ليس من المستغرب أن تكون فورد فييستا، السيارة الأكثر امتلاكا في بريطانيا، هي السيارة الأكثر سرقة، حيث سُرق منها ما يقرب من 4500 سيارة العام الماضي.

فولكس فاغن - غولف
مثل فييستا، تعد غولف طرازا مرغوبا، وسجلت بريطانيا سرقة 1731 سيارة من هذا النوع العام الماضي.

فورد - فوكس
انخفضت فورد فوكس إلى ما دون غولف في مخططات السيارات الأكثر سرقة حيث أبلغ عدد أقل من أصحاب السيارات عن اختفاء سياراتهم بنسبة 5 بالمئة مقارنة بعام 2023.

بي إم دبليو - الفئة الثالثة
تم الإبلاغ عن 1371 سيارة مسروقة خلال 2024.

تويوتا - راف فور
تم الإبلاغ عن  1260 سرقة.

مرسيدس بنز - الفئة سي
تم الإبلاغ عن 1123 سرقة في بريطانيا العام الماضي.

رانج روفر - إيفوك
تم الإبلاغ عن 1087 سرقة خلال 2024.

نيسان - جوك
بلغ إجمالي سرقاتها 1027 سيارة.

فوكسهول - كورسا
870 سرقة ارتبطت بهذا النوع العام الماضي.

رانج روفر سبورت
تم الإبلاغ عن 867 سيارة مسروقة من هذا النوع .(سكاي نيوز)

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2025-01-31
15:30 | 2025-01-31
13:00 | 2025-01-31
10:25 | 2025-01-31
09:15 | 2025-01-31
08:00 | 2025-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24