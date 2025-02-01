تعرفوا إلى أكثر السيارات المسروقة عام 2024.. هل سيارتك من ضمنها؟

Advertisement

أوردت إحصاءات وكالة ترخيص السائقين والمركبات في بريطانيا أن حوالي 61 ألف سيارة سُرقت عام 2024، وهو ما يعادل سرقة سيارة كل ثماني دقائق ونصف.ويمكنك من خلال الإحصاءات التالية أن تعرف ما إذا كانت سيارتك ضمن دائرة الخطر:فورد - فييستاليس من المستغرب أن تكون فورد فييستا، السيارة الأكثر امتلاكا في بريطانيا، هي السيارة الأكثر سرقة، حيث سُرق منها ما يقرب من 4500 سيارة العام الماضي.فولكس فاغن - غولفمثل فييستا، تعد غولف طرازا مرغوبا، وسجلت بريطانيا سرقة 1731 سيارة من هذا النوع العام الماضي.فورد - فوكسانخفضت فورد فوكس إلى ما دون غولف في مخططات السيارات الأكثر سرقة حيث أبلغ عدد أقل من أصحاب السيارات عن اختفاء سياراتهم بنسبة 5 بالمئة مقارنة بعام 2023.بي إم دبليو - الفئة الثالثةتم الإبلاغ عن 1371 سيارة مسروقة خلال 2024.تويوتا - راف فورتم الإبلاغ عن 1260 سرقة.مرسيدس بنز - الفئة سيتم الإبلاغ عن 1123 سرقة في بريطانيا العام الماضي.رانج روفر - إيفوكتم الإبلاغ عن 1087 سرقة خلال 2024.نيسان - جوكبلغ إجمالي سرقاتها 1027 سيارة.فوكسهول - كورسا870 سرقة ارتبطت بهذا النوع العام الماضي.رانج روفر سبورتتم الإبلاغ عن 867 سيارة مسروقة من هذا النوع .(سكاي نيوز)