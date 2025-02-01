هو نظام ذكاء اصطناعي مدمج.. إطلاق ميزة في iOS 18.3 لأجهزة آيفون تُثير الجدل

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قامت شركة آبل بإطلاق تحديث iOS 18.3 لأجهزة "آيفون"، مضيفة ميزات جديدة تشمل Apple Intelligence، وهو نظام ذكاء اصطناعي مدمج.لكن التحديث جاء بإعداد افتراضي يفعّل هذه الميزة تلقائيا، ما أثار مخاوف بشأن الخصوصية والأمان.وقبل التحديث، كان على مستخدمي "آيفون 16" و"آيفون 15 Pro/Max" تفعيل Apple Intelligence يدويا، لكن مع iOS 18.3، أصبحت ميزات الذكاء الاصطناعي مفعلة افتراضيا دون الحاجة إلى موافقة المستخدم.وإلى جانب تحليل البيانات من التطبيقات، يتطلب Apple Intelligence مساحة تخزين كبيرة تصل إلى 7 غيغابايت، بغض النظر عن نموذج الهاتف، ما دفع خبراء التكنولوجيا إلى التحذير من تأثيره على أداء الجهاز.وفي حال عدم الرغبة في استخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن تعطيله يدويا عبر الخطوات التالية: فتح الإعدادات والتوجه إلى Apple Intelligence & Siri ثم إيقاف تشغيل Apple Intelligence وتأكيد الاختيار.وأثارت ميزة ملخصات الإشعارات، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتجميع الإشعارات وتلخيصها، جدلا واسعا بسبب الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها. ففي ديسمبر، قدمت "بي بي سي نيوز" شكوى رسمية ضد آبل بعد أن تولّد ملخص مضلل أوحى بأن الشبكة نشرت معلومات خاطئة عن جريمة قتل.ودفع ذلك آبل إلى تعطيل ملخصات الإشعارات للأخبار والترفيه، لكنها لا تزال مفعّلة لإشعارات الرسائل والتطبيقات الأخرى، ما قد يؤدي إلى تحريف محتوى حساس.وإلى جانب الأخطاء في معالجة الإشعارات، حذر خبراء الخصوصية من أن Apple Intelligence يمكنه الوصول إلى بيانات حساسة، بما في ذلك التطبيقات المصرفية والخرائط والرسائل والصور والفيديوهات وأحداث التقويم.وعلى الرغم من تأكيد آبل أن البيانات مشفرة عبر نظام Private Cloud Compute، يحذر محللون من أن الذكاء الاصطناعي القائم على تحليل البيانات المستمر قد يكون عرضة للاختراق أو إساءة الاستخدام، ما يثير تساؤلات حول الأمان الفعلي لهذه التقنية.(روسيا اليوم)