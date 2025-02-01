Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

رسمياً.. واتساب يعلن توقف العمل نهائيًا على هذه الهواتف خلال أيام

Lebanon 24
01-02-2025 | 09:13
A-
A+

Doc-P-1314425-638740234157883600.jpg
Doc-P-1314425-638740234157883600.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لطالما حرص واتساب على دعم مجموعة واسعة من إصدارات iOS، ما مكن المستخدمين عبر العديد من طرازات آيفون وإصدارات iOS المختلفة من الاستمتاع بخدماته، وقد ساعد هذا النهج الشامل في توسيع نطاق المنصة.
ومع ذلك، وحرصًا على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية وتحسين تجربة المستخدم، تخطط الشركة الآن لإيقاف دعم بعض إصدارات iOS الأقدم.
Advertisement
في تحديث حديث، أعلن واتساب أنه سيتوقف عن دعم الإصدارات القديمة من iOS اعتبارًا من 5 أيار، لن يدعم تطبيق المراسلة إصدارات iOS الأقدم من 15.1، حتى بالنسبة للمستخدمين الذين يحاولون الوصول إليه عبر الإصدارات التجريبية القديمة على TestFlight.
يمثل هذا القرار نهاية دعم الإصدارات التجريبية لمستخدمي آيفون 6 وآيفون 6 بلس وآيفون 5s، حيث لا يمكن ترقية هذه الأجهزة إلى iOS 15. سيستمر الإصدار التجريبي الحالي من واتساب في العمل لبضعة أسابيع إضافية قبل أن يتوقف تمامًا، ومع ذلك لا يزال بإمكان المستخدمين التبديل إلى الإصدار المستقر من التطبيق، والذي سيظل يتلقى التحديثات حتى الأسبوع الأول من مايو.
(اليوم السابع)


 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:55 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2025-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
04:00 | 2025-02-01
03:00 | 2025-02-01
01:00 | 2025-02-01
23:00 | 2025-01-31
15:30 | 2025-01-31
13:00 | 2025-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24