رسمياً.. واتساب يعلن توقف العمل نهائيًا على هذه الهواتف خلال أيام

Advertisement

لطالما حرص واتساب على دعم مجموعة واسعة من إصدارات iOS، ما مكن المستخدمين عبر العديد من طرازات آيفون وإصدارات iOS المختلفة من الاستمتاع بخدماته، وقد ساعد هذا النهج الشامل في توسيع نطاق المنصة.ومع ذلك، وحرصًا على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية وتحسين تجربة المستخدم، تخطط الشركة الآن لإيقاف دعم بعض إصدارات iOS الأقدم.في تحديث حديث، أعلن واتساب أنه سيتوقف عن دعم الإصدارات القديمة من iOS اعتبارًا من 5 أيار، لن يدعم تطبيق المراسلة إصدارات iOS الأقدم من 15.1، حتى بالنسبة للمستخدمين الذين يحاولون الوصول إليه عبر الإصدارات التجريبية القديمة على TestFlight.يمثل هذا القرار نهاية دعم الإصدارات التجريبية لمستخدمي آيفون 6 وآيفون 6 بلس وآيفون 5s، حيث لا يمكن ترقية هذه الأجهزة إلى iOS 15. سيستمر الإصدار التجريبي الحالي من واتساب في العمل لبضعة أسابيع إضافية قبل أن يتوقف تمامًا، ومع ذلك لا يزال بإمكان المستخدمين التبديل إلى الإصدار المستقر من التطبيق، والذي سيظل يتلقى التحديثات حتى الأسبوع الأول من مايو.(اليوم السابع)