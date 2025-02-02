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تكنولوجيا وعلوم

رسمياً.. هذا جديد "غوغل"!

Lebanon 24
02-02-2025 | 02:00
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أطلقت "غوغل" رسميًا نموذج Gemini 2.0 Flash، الذي يُعد أسرع نموذج تقدمه الشركة حتى الآن، وذلك ضمن تطبيق Gemini الذي يستخدمه ملايين الأشخاص مجانًا.
 
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ويركّز Gemini 2.0 Flash على السرعة، مما يعني أنه يقدّم ردودًا سريعة، لكنها قد تكون أقل عمقًا ودقة مقارنةً بالنماذج المُصممة للاستدلال والتحليل العميق. ومع ذلك، فهو يشكّل تحسينًا شاملًا مقارنةً بالإصدار السابق 1.5 Flash.

وبات النموذج متاحًا اليوم داخل التطبيق، في حين أن الإصدارات السابقة Gemini 1.5 Flash و Gemini 1.5 Pro ستظل متاحة لبضعة أسابيع أخرى، وفقًا لما ذكرته "غوغل" دون تحديد جدول زمني دقيق.

وإلى جانب إطلاق Gemini 2.0 Flash، أعلنت "غوغل" تحديثات أخرى لمستخدمي Gemini Advanced، إذ سيظل بإمكانهم الوصول إلى إصدار النموذج المتطور مع إمكانية تحليل ملفات تصل إلى 1,500 صفحة، كما ستبقى مزايا مثل أداة البحث العميق Deep Research والنماذج المُخصصة Gems متاحة لهم.

وفي تحديث آخر، كشفت "غوغل" عن ترقية منصة توليد الصور إلى أحدث إصدار من نموذج Imagen 3، الذي وصفته بأنه “نموذج متقدم من الدرجة الأولى”، قادر على إنتاج صور واقعية بنحو أكبر.

ويستفيد المستخدمون أصحاب الحسابات المجانية عادةً من نماذج أسرع أصغر حجمًا مثل إصدارات Flash، في حين يتمتع المشتركون أصحاب الاشتراكات المأجورة بإصدارات أكثر تطورًا.

ومع استمرار "غوغل" بإطلاق نماذج Gemini 2.0، سيكون عام 2025 نقطة تحوّل مع اتجاه العديد من الشركات إلى أكثر الإصدارات تطورًا، وبدء عصر وكلاء الذكاء الاصطناعي، كما صرّحت "غوغل" سابقًا. (aitnews)
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