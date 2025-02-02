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تكنولوجيا وعلوم

روسيا.. تسجل براءة اختراع لتصميم طائرة هجينة

Lebanon 24
02-02-2025 | 15:12
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يصمم العلماء والمهندسون الروس طائرات غير تقليدية، وأحد هذه التصاميم لطائرة هجينة تجمع بين الطائرة المروحية والتقليدية.

ويشير سيرغي نشيرنيشيف المدير العلمي للمعهد المركزي للهيدروديناميكية الجوية، نائب رئيس أكاديمية العلوم الروسية إلى أن هذه الطائرة الهجينة تقلع على شكل طائرة مروحية، وبعد ذلك يمكنها أن تتحول أثناء الطيران إلى طائرة تقليدية.
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ويقول: "الطائرة مزودة بدوار، الذي في بعض أوضاع الطيران يكون ثابتا ويصبح مجرد جناح. ولكن مع استمرار محركات الدفع في العمل، تطير الطائرة كالطائرة العادية. وهذا يعني أن الآلة تجمع بين مزايا الإقلاع العمودي (مثل المروحيات) والسرعة الأفقية العالية، وهو ما توفره هيئة الطائرة".

ويشير العالم إلى أن الابتكار محمي ببراءة اختراع روسية، وبعد إثبات نجاح هذه الفكرة يجب صنع القطع التقنية اللازمة لإنتاج هذه الطائرة الهجينة. (روسيا اليوم)
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