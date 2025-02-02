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تشهد صناعة التجميل تحولاً جذرياً، وتقف أمام هذا التطور أدوات متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي منها "BeautyGPT" و«SkincareGPT» طورتهما شركة «بيرفكت كورب» (Perfect Corp). تهدف الشركة من هذه الحلول إلى إعادة تعريف كيفية تفاعل المستهلكين مع منتجات التجميل والعناية بالبشرة عبر تقديم مستوى غير مسبوق من التخصيص والثقة.تقول أليس تشانغ، المؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة «بيرفكت كورب» خلال حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن تلك الأدوات «تُمكّن المستهلكين من اكتساب المعرفة والثقة ما يساعدهم على اتخاذ قرارات أفضل بشأن احتياجاتهم في التجميل والعناية بالبشرة».تعتمد أدوات «BeautyGPT» و«SkincareGPT» على قوة نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) وتحليل البيانات بالذكاء الاصطناعي لتقديم توصيات مخصصة. يركز «BeautyGPT» على المكياج، حيث يحلل ملامح الوجه ولون البشرة وأسلوب الشخص ليقترح إطلالات ومنتجات مناسبة. يمكن للمستخدمين تجربة المنتجات افتراضياً للتأكد من تطابقها والحصول على دروس تطبيق خطوة بخطوة.أما «SkincareGPT» يستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتحليل مشاكل البشرة مثل التجاعيد وفرط التصبغ وحب الشباب. يقدم روتينات عناية بالبشرة مخصصة وتوقعات لصحة البشرة المستقبلية ما يساعد المستخدمين على اتخاذ خطوات استباقية لتحسين بشرتهم.تؤكد تشانغ على أهمية التخصيص قائلة: «تضمن خوارزمياتنا المملوكة وقواعد البيانات الضخمة مستوى غير مسبوق من الدقة، مما يوفر تجارب واقعية لتجربة المنتجات وتحليل البشرة المُعتمد من أطباء الجلد».قدرات «BeautyGPT» و«SkincareGPT» القائمة على الذكاء الاصطناعي تُزيل التخمين عند شراء منتجات التجميل. تقنية تجربة المنتجات الافتراضية من «BeautyGPT» تمكّن المستخدمين من رؤية كيف سيبدو المنتج قبل شرائه، مما يقلل من احتمال اختيار ظل أو ملمس غير مناسب. وبالمثل، يوفر «SkincareGPT» فهماً أعمق لاحتياجات البشرة الفردية، مما يعزز الثقة في اختيار المنتجات.بفضل البيانات الشاملة التي تمثل مجموعة واسعة من ألوان البشرة وأنواعها، يضمن «BeautyGPT» تقديم توصيات دقيقة تناسب الجميع. من مطابقة درجات كريم الأساس المختلفة إلى أخذ خصائص البشرة مثل الجفاف أو الدهون بعين الاعتبار، يُعد التنوع ركيزة أساسية لهذه الأدوات. تقول تشانغ: «التنوع والشمولية هما أمران أساسيان في نماذج الذكاء الاصطناعي لدينا».إلى جانب تمكين المستهلكين، توفر أدوات «BeautyGPT» و«SkincareGPT» فرصاً كبيرة للعلامات التجارية الصغيرة في قطاع التجميل. تُساعد حلول «بيرفكت كورب» المدعومة بالذكاء الاصطناعي العلامات التجارية المستقلة على الوصول إلى جمهور أوسع، وعرض منتجاتها بشكل فعال، والتواصل مع العملاء المحتملين بطرق أعمق.تشدد تشانغ على أن هذا التمكين التكنولوجي يصنع فرصاً متساوية، مما يسمح للعلامات التجارية الصغيرة بالمنافسة مع الشركات الكبرى. وتذكر أن حلول شركتها الموجهة تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة والعلامات التجارية المستقلة على استهداف العملاء المناسبين وإبراز فوائد منتجاتهم واكتساب الرؤية في سوق تنافسي.مع الابتكار الكبير تأتي مسؤولية معالجة القضايا الأخلاقية والخصوصية. سألنا شركة «بيرفكت كورب» عن الشفافية والتحكم الكامل للمستخدمين في بياناتهم، مع الامتثال للمعايير العالمية مثل «GDPR» و«HIPAA»، وقالوا إنه يتم إبلاغ المستخدمين بكيفية جمع بياناتهم واستخدامها، مما يضمن تجربة موثوقة.ولتجنب التحيز، أكدت الشركة أنها تراقب نماذجها باستمرار وتعمل على تحسينها لضمان العدالة والشمولية عبر أدواتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تصرح تشانغ: «نحن ملتزمون بتطوير ذكاء اصطناعي مسؤول وتمكين المستهلكين لاتخاذ قرارات مستنيرة حول رحلتهم الجمالية».من أبرز ميزات «BeautyGPT» و«SkincareGPT» هو دمج تقنية الواقع المعزز (AR). من خلال هذه التقنية، تشرح الشركة أنه يمكن للمستخدمين تجربة منتجات المكياج مثل أحمر الشفاه وكريم الأساس في الوقت الفعلي. تمتد المحاكاة الواقعية أيضاً إلى العناية بالبشرة، حيث يمكن للمستخدمين رؤية التأثيرات المحتملة للمنتجات مثل تقليل التجاعيد أو توحيد لون البشرة. تشرح تشانغ أن الواقع المعزز يسمح للمستخدمين برؤية فوائد المنتجات مباشرةً، مما يُحدث ثورة في كيفية تفاعلهم مع منتجات التجميل.قد تمثل أدوات «BeautyGPT» و«SkincareGPT» قفزة نوعية في صناعة التجميل، كونَها تجمع بين الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز لخلق تجارب مخصصة وغامرة. هذه الأدوات تمنح المستهلكين الثقة لاتخاذ قرارات مستنيرة، مع تعزيز التنوع والاستدامة. تختتم تشانغ حديثها لـ«الشرق الأوسط» قائلة: «هذه الأدوات ليست مجرد تقنيات؛ إنها دليل على كيف يمكن للتكنولوجيا أن تُحدث تحولاً في الطريقة التي نتعامل بها مع التجميل والعناية بالبشرة». (الشرق الاوسط)