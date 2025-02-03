يحب القصص المصورة.. تعرف على الجانب الخفي في مؤسس "ديب سيك"

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حصل مؤسس شركة ديب سيك DeepSeek، ليان وينفينغ، على استقبال أسطوري يشبه استقبال الأبطال باعتباره بطلاً في مقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين، حيث نشأ وعاد للاحتفال بالعام القمري الجديد، برفقة حراسه الشخصيين.وينفينغ، الذي يبلغ من العمر 40 عامًا، وهو بالفعل ملياردير بفضل صندوق التحوط الخاص به، High-Flyer، يبدو أنه محبوب أكثر من قبل السكان المحليين بعد الأداء القوي الذي حققته شركة ديب سيك والذي أثبت أنه يمكن بناء نماذج الذكاء الاصطناعي القوية باستخدام عدد أقل وأقل قوة من شرائح "إنفيديا".هذا الاكتشاف له آثار كبيرة، خاصة في الصين، حيث تم تقييد الوصول إلى الرقائق الأعلى جودة، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".يقول سكان مكان نشأته لصحيفة "فاينانشال تايمز" إن وينفينغ كان طالبًا متفوقًا يحب القصص المصورة، وكان عبقريًا في الرياضيات، وكان ينتمي إلى عائلة من المعلمين.ووفقًا لأحد السكان المحليين، كان وينفينغ يلعب كرة القدم أيضًا.يقول المقيم لصحيفة فاينانشال تايمز: "لقد نشأنا جميعًا في هذه القرية، ونحن فخورون به للغاية".وعلى الرغم من نجمه الصاعد، تجنب وينفينغ إلى حد كبير اهتمام الجمهور، مما أحبط أولئك الذين يتوقون لمعرفة المزيد عنه.ونظرًا لمصير الرؤساء التنفيذيين الصينيين البارزين مثل جاك ما وبوني ما، الذين واجهوا التدقيق الحكومي بعد اكتساب قدر أكبر من الظهور، فلا تتفاجأ إذا اختار وينفينغ البقاء في الظل. (العربية)