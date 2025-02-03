آبل تستعد لإطلاق "MacBook Air M4".. تعرف على أبرز التوقعات

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من غير المتوقع أن يشهد MacBook Air M4 تغييرات في الشكل، حيث سيحافظ على التصميم الذي حصل عليه آخر تحديث عام 2022، عندما أصبحت الحواف مسطحة ليقترب من تصميم MacBook Pro.كما سيظل متاحًا بحجمين:- 13.6 بوصة- 15.3 بوصةوسيركّز التحديث الجديد على المعالج، حيث سيعمل الجهاز بمعالج M4، دون إصدارات M4 Pro أو M4 Max أو M4 Ultra، نظرًا لأن MacBook Air مخصص للاستخدام العادي وليس للاحتياجات الاحترافية التي تتطلب تبريدًا إضافيًا.وبحسب مواصفات MacBook Pro M4، يُتوقع أن يأتي الجهاز بوحدة معالجة مركزية (CPU) تتضمن 10 نواة، ووحدة معالجة رسومات (GPU) تحتوي على 10 نوى، ما يوفر أداءً أسرع وكفاءة طاقة محسّنة.ولم تحدد آبل موعدًا رسميًا بعد، لكن التسريبات تشير إلى احتمال طرحه منتصف 2025، ليواصل MacBook Air ريادته كخيار مثالي للطلاب والمستخدمين العاديين الذين يبحثون عن جهاز محمول قوي وخفيف الوزن.-محرك عصبي (Neural Engine) يضم 16 نواة، مع كفاءة محسّنة مقارنة بإصدار M3.-زيادة عرض النطاق الترددي للذاكرة من 100 جيغابايت في الثانية، إلى 120 جيغابايت في الثانية.-أقصى سعة لذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة التخزين قد تصل إلى 24 جيغابايت و 2 تيرابايت على التوالي.ونظرًا إلى أن كلًا من M3 و M4 يعتمدان على تقنية تصنيع تبلغ 3 نانومتر، فإن التحسن في الأداء بينهما سيكون طفيفًا، مقارنة بالقفزة الكبيرة التي حدثت عند الانتقال من معالج M2 المصنع بتقنية تبلغ 5 نانومتر، إلى معالج M3 المصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. لذلك، من غير المُتوقع أن تكون هناك تحسينات كبيرة في الأداء، بل مجرد تحسينات معتدلة.حاليًا، يمكن لحاسوب MacBook Air M3 الاتصال بشاشتين خارجيتين فقط عند إغلاق الغطاء، لكن وفقًا لموقع 9to5Mac، قد يتغير ذلك في إصدار M4.إذ من المُتوقع أن يدعم MacBook Pro M4 تشغيل شاشتين بدقة أعلى ومعدلات تحديث أعلى مقارنة بالإصدار الذي يعمل بمعالج M3، وهذا قد يعني أن MacBook Air M4 سيكون قادرًا على تشغيل شاشتين خارجيتين مع بقاء شاشته الداخلية قيد التشغيل، دون الحاجة إلى إغلاق الغطاء.من المتوقع أن تحافظ آبل على السعر الأساسي نفسه الذي يبدأ من 1099 دولارًا لإصدار MacBook Air M4، كما هي الحال مع إصدار M3؛ لأن الحاسوب الجديد سيأتي مع تحسينات يسيرة دون تغييرات جذرية. (البوابة العربية للأخبار التقنية)