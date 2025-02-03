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تكنولوجيا وعلوم

مركبة يابانية تلتقط صورة لـ"أكثر الأماكن عزلة" على الأرض

Lebanon 24
03-02-2025 | 16:00
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التقطت المركبة القمرية Resilience التابعة لشركة "اي سبيس" اليابانية صورة لـ "المكان الأكثر عزلة على كوكبنا" خلال رحلتها إلى القمر من على بعد آلاف الكيلومترات، وذلك أثناء استعدادها لرحلتها الطويلة نحو القمر.
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وتُظهر الصورة كوكبنا من منظور فريد، مع إبراز منطقة "نيمو بوينت"، وهي النقطة الأكثر عزلة على سطح الأرض، وتقع في جنوب المحيط الهادي، وتبعد نحو 2688 كم عن أقرب يابسة.
وقالت الشركة في بيان لها: "هذه الصورة تذكرنا بمدى صغر كوكبنا في هذا الكون الواسع". (الخليج)
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