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تكنولوجيا وعلوم

هاتف جديد بسعر اقتصادي.. موتورولا تكشف عن "Moto G 2025" بمواصفات مثيرة

Lebanon 24
03-02-2025 | 16:30
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كشفت شركة موتورولا عن أحدث هواتفها الذكية Moto G (2025)، الذي ينتمي إلى الفئة الاقتصادية، حيث يدعم شبكات الجيل الخامس من الاتصالات 5G، إلى جانب تمتعه بسعر منافس.

وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فإن هاتف Motorola Moto G (2025) يأتي بهيكل أنيق مقاوم للماء، حيث تبلغ أبعاد الجهاز 167.1/76.3/8.2 ملم، ويصل وزنه إلى 193 غراماً.
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ويحمل الهاتف شاشة من نوع PS LCD، محمية بزجاج من نوع Corning Gorilla Glass 3، حيث يبلغ مقاس هذه الشاشة 6.7 بوصة، ولها دقة عرض تبلغ 1604/720 بيكسل، ولها تردد يعادل 120 هيرتزاً.

ويعمل الهاتف الذكي بنظام تشغيل Android 15، وتم دعمه بمعالج من نوع Mediatek Dimensity 6300، ومعالج رسوميات من نوع Mali-G57 MC2.

كما تم تزويده بذاكرة وصول عشوائي تبلغ سعتها 4 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية تبلغ سعتها 64 أو 128 غيغابايت، وهي قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وفيما يتعلق بقدرات التصوير الفوتوغرافي، فإن هاتف Moto G (2025) يضم كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة 50+2 ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض، وأخرى للتصوير الماكرو، كما يمكنها تصوير فيديوهات بدقة 1080p بمعدل 30 إطاراً في الثانية.

فيما جاءت كاميرته الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل، ويمكنها التقاط مقاطع فيديو بدقة 1080p بمعدل 30 إطاراً في الثانية.

وجهزت موتورولا هاتفها بمنفذ لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، إلى جانب منفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، إضافة إلى شريحة NFC، وبطارية تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير، والتي تعمل مع شاحن سريع بقدرة 30 واطاً.

ويدعم هاتف الأندرويد تقنيات Wi-Fi 802.11 للاتصال بشبكات الإنترنت، وBluetooth للاقتران بالأجهزة الإلكترونية، إلى جانب أنه مجهز بأنظمة GPS, GLONASS, GALILEO لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

ويتوفر هاتف Motorola Moto G (2025) بلونين، هما: الأزرق والرمادي، وتم طرحه في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من حوالي 190 يورو. (القيادي)
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