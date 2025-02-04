البحث العميق... ChatGPT يطرح ميزة مهمة

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أعلنت OpenAI إطلاق ميزة جديدة في ChatGPT تحمل اسم “البحث العميق Deep Research”، وهي أداة تعمل بنحو مستقل لتنفيذ عمليات بحث وتحليل متعددة الخطوات، مع القدرة على التراجع وإعادة التقييم وفقًا للمعلومات المتاحة بنحو لحظي.وتتيح هذه الميزة للمستخدمين طرح الأسئلة باستخدام النصوص والصور والملفات مثل مستندات PDF وجداول البيانات، ليحللها ChatGPT وينتج إجابة شاملة في مدة تتراوح بين 5 دقائق و 30 دقيقة، كما يوفر ملخصًا لعملية البحث في شريط جانبي، مدعومًا بالمصادر والاستشهادات التي توضح كيفية الوصول إلى المعلومات.ووفقًا لـ OpenAI، يمكن لأداة “البحث العميق” العمل بمستوى يعادل محللي الأبحاث المحترفين، إذ تستعرض الإجابات في شكل نقاط موجزة وجداول منظمة، كما ظهر في فيديو توضيحي استعرضت فيه تحليلًا للتغيرات التي شهدها قطاع التجزئة خلال السنوات الثلاثة الماضية. ومع ذلك، أشارت الشركة إلى أن الأداة قد تواجه تحديات مثل صعوبة التمييز بين المعلومات الموثوقة والشائعات، أو المبالغة في تقدير دقة بعض النتائج.وتأتي هذه الميزة بعد إطلاق OpenAI أداة “Operator” التي تتيح تنفيذ المهام عبر متصفح الويب، وهي مشابهة لميزة “Project Mariner” التي كشفت عنها جوجل في ديسمبر الماضي، لكنها لم تُطلق للعامة بعدُ.وأما أداة “البحث العميق”، فقد أصبحت متاحة بدءًا من اليوم بنسخة محسّنة لمستخدمي ChatGPT Pro، مع خطة لطرح محدود لمستخدمي الاشتراكات الأخرى، ومنها Plus و Team و Enterprise.وسيحصل مشتركو الخطة الاحترافية (Pro) على 100 استعلام شهريًا، في حين تخطط OpenAI لتقديم معدلات استخدام أعلى لكافة المشتركين عند توفير إصدار أسرع وأكثر كفاءة من ناحية التكلفة.وفي بيانٍ رسمي، أكدت OpenAI أن النموذج الذي يدعم ميزة “البحث العميق” حقق دقة قياسية في اختبار الذكاء الاصطناعي المعروف بـ “Humanity’s Last Exam”، وهو يقيس قدرة النماذج على الإجابة عن أسئلة بمستوى الخبراء.وسجّل النموذج الجديد نسبة قدرها 26.6% عند تفعيل أدوات التصفح و Python، متفوقًا بفارق كبير على أداء GPT-4o الذي حقق 3.3% فقط، ونموذج o3-mini الذي صدر حديثًا، والذي سجل نسبة قدرها 13% عند تقييمه بناءً على النصوص فقط.