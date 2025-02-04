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تكنولوجيا وعلوم

"سبيس إكس" أطلقت ثاني دفعة من أقمارها

Lebanon 24
04-02-2025 | 09:26
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أعلنت شركة "سبيس إكس" أنها نفذت اليوم الثلاثاء ثاني عملية إطلاق لأقمار Starlink خلال شهر شباط.


وذكرت مواقع الشركة على الإنترنت أن عملية الإطلاق نفذت اليوم الثلاثاء من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، وأطلق من القاعدة صاروخ من نوع Falcon 9، حمل إلى المدار 21 قمرا من أقمار Starlink".
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وأشارت "سبيس إكس" إلى أن عملية الإطلاق كانت ناجحة. (روسيا اليوم)
 
 
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