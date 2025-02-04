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تكنولوجيا وعلوم
واتساب يختبر تحديثًا مثيرًا للجدل
Lebanon 24
04-02-2025
|
12:15
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تعمل شركة واتساب على تطوير ميزة جديدة لتطبيقها على نظام أندرويد تتيح للمستخدمين فتح ملف وسائط تم تعيينه على "عرض مرة واحدة" أو "View Once" على الأجهزة المرتبطة، وفقًا لمزاعم أحد متتبعي الميزات، ويقال إن هذه الميزة تم تقديمها مع تحديث حديث لتطبيق واتساب بيتا لنظام أندرويد وهي متاحة حاليًا لمختبري الإصدار التجريبي فقط، ويأتي هذا التطور بعد أن قامت منصة المراسلة الفورية بإصلاح خطأ عرض الوسائط مرة واحدة والذي سمح للمستلمين بالوصول إلى الوسائط المحدودة الوقت حتى بعد العرض لمرة واحدة، وهي الميزة التى كانت
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وفقًا لمتتبع ميزات WhatsApp WABetaInfo، يقوم عميل المراسلة Meta Platforms بتطوير القدرة على التحقق من الوسائط "View Once" على الأجهزة المرتبطة لإصدارها في إصدار مستقبلي من التطبيق، ويقال إن إصدار WhatsApp beta لتطبيق Android 2.25.3.7 هو تحديث متوافق يقدم هذه الميزة، على الرغم من أنه قد يكون من الممكن أيضًا الوصول إليها باستخدام تحديثات تجريبية سابقة مختارة.
حاليًا، لا يمكن لمستخدمي WhatsApp فتح الوسائط التي تحمل علامة "عرض مرة واحدة" إلا على الجهاز الأساسي، وبالتالي، فهي محظورة على الأجهزة الثانوية، ولكن قد يتغير هذا قريبًا، وفقًا للشاشة التي شاركها المنشور، قد تسمح لهم النسخة التجريبية من التطبيق بالوصول إليها على الأجهزة المصاحبة أيضًا، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، ويُفترض أن هذا لتحسين الراحة للمستخدمين الذين يعتمدون على أجهزة متعددة حيث قد يتمكنون من رؤية مثل هذه الوسائط على أي جهاز. (اليوم السابع)
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