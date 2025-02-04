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تكنولوجيا وعلوم

"كلاشينكوف" تكشف في أبوظبي عن منظومة تكتيكية جديدة للدفاع الجوي

Lebanon 24
04-02-2025 | 23:00
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ستكشف شركة "كلاشينكوف" في معرض IDEX 2025 للأسلحة والتقنيات الدفاعية في أبوظبي عن منظومة "كرونا-إي" للصواريخ قصيرة المدى المضادة للجو.
وقد تتكون المنظومة من مركبات قتالية ذاتية الحركة أو منصات ثابتة مزودة بصواريخ 9М340 و 9М333 التي تستخدمها أيضا المنظومات الميدانية ذاتية الحركة "سوستا" و"ستريلا–10". وتخصص "كرونا–إي" بشكل أساسي لمكافحة الطائرات المسيرة. ووفقا للصور الفوتوغرافية المنشورة تم وضع مكونات المنظومة على شاحنات ومدرعات.
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وقال مصدر في شركة "كلاشينكوف" إن "كرونا–إي" مخصصة لحماية المنشآت الحكومية الهامة والبنية التحتية الحضرية ومستودعات الأسلحة وطرق المواصلات من ضربات وسائل الهجوم الجوي للعدو.
تُعتبر هذه المنظومة جزءا من الجهود الروسية الرامية لتعزيز قدراتها الدفاعية ضد التهديدات الجوية المتطورة، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها الطائرات المسيرة والأسلحة الجوية الحديثة.
ويمكن أن تعمل "كرونا-إي" بشكل متكامل مع أنظمة الدفاع الجوي الأخرى لتعزيز الفعالية الشاملة للدفاع الجوي.
وتمثل منظومة "كرونا-إي" تطورا مهما في مجال أنظمة الدفاع الجوي، حيث توفر حماية متقدمة ضد التهديدات الجوية المختلفة، مع مرونة عالية في الانتشار والاستخدام.
يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في وقت سابق بأن معرض IDEX 2025 الذي سيقام في أبوظبي في الفترة ما بين 17 و21 شباط الجاري، سيكشف لأول مرة عن نماذج جديدة من بندقيتي  "آكا – 12" و"آكا – 15" الأوتوماتيكيتين والرشاش الخفيف "أر بي إل – 7". (اليوم السابع)
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