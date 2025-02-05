"أبل" تطلق خدمة "دعوات" الجديدة لتعزيز التواصل ومشاركة اللحظات

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أعلنت شركة أبل الأميركية اليوم عن تطبيق «دعوات أبل Apple Invites»، وهو تطبيق جديد لجهاز الآيفون يساعد المستخدمين على إنشاء دعوات مخصصة لجمع المستخدمين من الأصدقاء أو العائلة في أي مناسبة، حيث أكد عملاق التكنولوجيا الأميركية أن «دعوات أبل Apple Invites» يمكن المستخدمين من إنشاء الدعوات ومشاركتها بشكل يسير، والرد على الدعوة، والمساهمة في الألبومات المشتركة، والتفاعل مع قوائم تشغيل «أبل ميوزك Apple Music».وأوضحت أنه بدءاً من اليوم، أصبح بإمكان المستخدمين تنزيل تطبيق «دعوات أبل Apple Invites» من متجر التطبيقات أو الوصول إليه على شبكة الإنترنت من موقع «آي كلاود»، مشيرة إلى أنه يمكن لمشتركي «آي كلاود بلس» إنشاء دعوات، ويمكن لأي شخص الرد عليها، بغض النظر عما إذا كان لديه حساب «أبل» أو جهاز «أبل».وقال برنت تشيو واتسون، المدير الأول لتسويق المنتجات العالمية للتطبيقات و«آي كلاود» في «أبل» اليوم: «بفضل (دعوات أبل Apple Invites)، تنبض المناسبات بالحياة منذ لحظة إنشاء الدعوة، ويمكن للمستخدمين مشاركة ذكريات دائمة حتى بعد اجتماعهم مع بعضهم. يجمع (دعوات أبل Apple Invites) بين الإمكانات التي يعرفها مستخدمونا ويحبونها عبر الآيفون و(آي كلاود) و(أبل ميوزك)، ما يجعل التخطيط للمناسبات الخاصة أمراً سهلاً».ولفتت «أبل» إلى أنه للبدء في استخدام «دعوات أبل Apple Invites»، يمكن للمستخدمين اختيار صورة من مكتبة صورهم أو من معرض الخلفيات في التطبيق، وهي مجموعة مختارة من الصور تمثل فعاليات وموضوعات مناسبات مختلفة، ويتيح الدمج مع تطبيقي الخرائط والطقس للضيوف معرفة الاتجاهات إلى مكان المناسبة وتوقعات الطقس لذلك اليوم.كما يمكن للمشاركين المساهمة بشكل يسير بالصور ومقاطع الفيديو في ألبوم مشترك مخصص داخل كل دعوة للمساعدة في حفظ ذكريات المناسبة وعيشها من جديد. وتتيح قوائم التشغيل المشتركة لمشتركي «أبل ميوزك Apple Music» تأليف مقطوعة موسيقية مخصصة للمناسبة يستطيع الضيوف الوصول إليها مباشرة من «دعوات أبل Apple Invites».وبحسب المعلومات الصادرة اليوم فإن مع خاصية «ذكاء أبل Apple Intelligence»، أصبح إنشاء دعوات للمناسبات أمراً سهلاً، حيث يمكن للمستخدمين الاستفادة من تجربة تطبيق «Image Playground» المدمجة لابتكار صور أصلية باستخدام الأفكار والأوصاف والأشخاص من مكتبة صورهم. وعند كتابة الدعوات، يمكن للمستخدمين استخدام أدوات الكتابة للمساعدة في ابتكار العبارة المناسبة لتلك اللحظة.‏‏‏يتحكم المضيفون بشكل كامل في تجربة دعوتهم: حيث يمكنهم عرض وإدارة مناسباتهم ومشاركة الدعوات باستخدام رابط ومراجعة الردود على الدعوات واختيار التفاصيل التي يريدون تضمينها في العرض المسبق، مثل خلفية المناسبة أو عنوان المنزل. يمكن للضيوف عرض الدعوة والرد عليها باستخدام تطبيق الآيفون الجديد أو عبر الإنترنت دون الحاجة إلى اشتراك «آي كلاود بلس» أو حساب «أبل»، حيث يمكن للمشاركين التحكم في كيفية ظهور تفاصيلهم للآخرين، كما يمكنهم مغادرة الحدث أو الإبلاغ عنه في أي وقت.بالإضافة إلى إنشاء المناسبات في «دعوات أبل Apple Invites»، يمكن لمشتركي «آي كلاود بلس» الوصول إلى العديد من الخواص الأخرى، حيث تتيح خاصية مساحة التخزين الموسعة للمستخدمين الاحتفاظ بمكتبات كبيرة من الصور ومقاطع الفيديو والملفات الأصلية عالية الدقة بشكل آمن في «آي كلاود»، ويمكن الوصول إليها بسهولة عبر جميع أجهزتهم وعبر الإنترنت.وتحافظ خاصية إخفاء العنوان بشكل كامل على خصوصية التصفح في سفاري من مقدمي الشبكات، والمواقع، وحتى «أبل»، وتنشئ خاصية إخفاء بريدي الإلكتروني عناوين بريد إلكتروني متنوعة وعشوائية عند الحاجة إليها.كما تتيح ميزة فيديو «هوم كيت HomeKit» الآمن للمستخدمين التقاط صور أمنية منزلية ومراجعتها مع تقنية التشفير الكامل، وتتيح خاصية نطاقات البريد الإلكتروني المخصصة للمستخدمين تخصيص عنوان بريدهم الإلكتروني على «آي كلاود»، في الوقت الذي تتيح خاصية المشاركة العائلية للمستخدمين مشاركة اشتراكهم بخدمة «آي كلاود بلس» مع ما يصل إلى خمسة أشخاص دون أي تكلفة إضافية. (الشرق الاوسط)