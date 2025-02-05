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تكنولوجيا وعلوم

واتساب توسع دعم ChatGPT وتتيح إرسال الصور والملاحظات الصوتية

Lebanon 24
05-02-2025 | 10:03
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أعلنت واتساب تحديثًا جديدًا لـ ChatGPT داخل تطبيقها من أجل تمكين المستخدمين من إرسال الصور والملاحظات الصوتية إلى الروبوت الذكي، بعد أن كان التفاعل معه مقتصرًا على النصوص فقط.

وكانت شركة OpenAI قد أتاحت في كانون الأول الماضي للمستخدمين حول العالم إمكانية التواصل مع ChatGPT عبر تطبيق واتساب من خلال الرقم الآتي: (1-800-242-8478) أو عبر هذا الرابط مباشرةً دون الحاجة إلى حساب خاص أو تثبيت تطبيقات إضافية.
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وبفضل التحديث الجديد، يمكن للمستخدمين حول العالم الآن تحميل الصور وإرسال الملاحظات الصوتية إلى ChatGPT، الذي سيعمل على تحليلها والرد عليها نصيًا.

ويجعل هذا التطوير التفاعل مع روبوت الذكاء الاصطناعي أكثر مرونة، خاصةً لمن يفضلون الإملاء الصوتي على الكتابة.

وإلى جانب ذلك، تتيح واتساب للمستخدمين ربط حساباتهم بـ ChatGPT سواءً كانت حسابات مجانية أو مأجورة، مما يمنح مشتركي خطط Plus و Pro إمكانية الوصول إلى بعض المزايا الحصرية التي كانت متاحة فقط عبر تطبيقات OpenAI ومواقعها.

وللتفاعل مع روبوت الدردشة، يتعين على المستخدمين حفظ الرقم السابق الإشارة إليه في جهات الاتصال في هواتفهم الذكية، ثم إعادة تشغيل واتساب. وبعد ذلك، سيظهر الحساب الرسمي لـ ChatGPT في قائمة جهات الاتصال، مما يتيح بدء المحادثة مباشرة باستخدام النصوص أو الصور أو الرسائل الصوتية.

ويهدف هذا التكامل إلى توفير تجربة أكثر سلاسة للمستخدمين، خاصةً أولئك الذين يعانون اتصالًا بطيئًا بالإنترنت أو قيودًا على البيانات، كما يسمح لهم بالاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى تحميل تطبيق منفصل، مما يوفر مساحة تخزين في أجهزتهم.
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