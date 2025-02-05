غوغل تقدم ميزة جديدة

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تطرح شركة غوغل، بعض التحسينات المهمة على مساعدها Gemini لصالح نظام Android، بدءًا من هذا الأسبوع، بحيث يمكن لمستخدمي Android الوصول إلى ملحقات Gemini مباشرة من شاشات قفل هواتفهم.وتعد هذه الميزة الجديدة مفيدة، حيث تتيح إمكانية الوصول إلى التفاعلات الأكثر استخدامًا مع Gemini دون الحاجة إلى إلغاء قفل هاتف Android الخاص بك.وبالنسبة لمستخدمي المساعد السابقين على Lockscreen أو Gemini على Lockscreen، يجب أن تعمل ميزة الامتدادات الجديدة على Lockscreen بشكل افتراضي، لذلك ليست هناك حاجة لأي تغيير، ويجب على الباقي فتح Gemini، والنقر على الصورة الرمزية، واختيار الإعدادات، ثم Gemini على شاشة القفل، وتمكين "استخدام Gemini دون فتح القفل".ومع توسيع إجراءات Gemini على شاشة القفل، يمكن لمستخدمي Android تجربة طرق استدعاء مختلفة، بالإضافة إلى المطالبات المعتادة على شاشة القفل.وهناك بعض الأمثلة التي تقدمها Google، حيث يمكنك البدء بتجربة جميع مطالباتك النموذجية، وعلى الرغم من أن مستخدمي Android يمكنهم الوصول إلى معظم ملحقات Gemini مباشرة من شاشات قفل هواتفهم، إلا أن Gemini سيظل يطلب منهم فتح القفل لبعض الإجراءات. (اليوم السابع)