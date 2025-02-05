رئيس SoftBank: الذكاء الاصطناعي العام قد يصل أسرع مما هو متوقع



Advertisement ووفقًا لتقرير نشرته وول ستريت جورنال، فقد عدّل سون توقعاته السابقة التي كانت تشير إلى أن AGI سيصبح واقعًا خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، وقال إنه يعتقد الآن أن التقنية ستصل في وقت أقرب من ذلك.



ما هو الذكاء الاصطناعي العام AGI؟

يُعتبر الذكاء الاصطناعي العام (AGI) هو الخطوة التالية في تطوير الذكاء الاصطناعي، حيث لن يقتصر على أداء مهام محددة فقط كما هو الحال مع الذكاء الاصطناعي الحالي، بل سيكون قادرًا على التفكير والتعلم والتكيف مثل العقل البشري. أصبحت توقعات وصول الذكاء الاصطناعي العام (AGI) تثير جدلًا واسعًا بين كبار قادة التكنولوجيا، ففي حين يرى سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، أن الحديث عن AGI حاليًا مجرد “ضجة على تويتر”، فإن ماسايوشي سون، الرئيس التنفيذي لشركة سوفت بنك، يرى أن AGI سيصل أسرع مما كان متوقعًا.ووفقًا لتقرير نشرته وول ستريت جورنال، فقد عدّل سون توقعاته السابقة التي كانت تشير إلى أن AGI سيصبح واقعًا خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، وقال إنه يعتقد الآن أن التقنية ستصل في وقت أقرب من ذلك.ما هو الذكاء الاصطناعي العام AGI؟يُعتبر الذكاء الاصطناعي العام (AGI) هو الخطوة التالية في تطوير الذكاء الاصطناعي، حيث لن يقتصر على أداء مهام محددة فقط كما هو الحال مع الذكاء الاصطناعي الحالي، بل سيكون قادرًا على التفكير والتعلم والتكيف مثل العقل البشري.

على عكس الذكاء الاصطناعي التقليدي الذي يركز على مهارات محددة، فإن AGI سيتمتع بالمرونة المعرفية، ما يجعله قادرًا على التعامل مع مجموعة واسعة من المشكلات بشكل يشبه البشر.



إطلاق نظام Cristal Intelligence بالشراكة مع OpenAI

أعلن ماسايوشي سون عن إطلاق نظام ذكاء اصطناعي جديد يسمى Cristal Intelligence، بالشراكة مع OpenAI، وقد تم تأسيس مشروع مشترك بين الشركتين يحمل اسم SB OpenAI Japan، يمتلك كل منهما حصة 50% فيه، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار.

ووفقًا لـ سوفت بنك، فإن النظام الجديد سيعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنجاز المهام اليومية تلقائيًا، وسيساعد على تحسين الإنتاجية والابتكار داخل شركات Arm وSoftBank Corp، مع هدف طموح يتمثل في أتمتة أكثر من 100 مليون عملية عمل.



مشاريع أخرى بين سوفت بنك وOpenAI

هذا التعاون ليس الأول بين سوفت بنك وOpenAI هذا الشهر، فقد سبق أن أعلنت الشركتان عن مشروع Stargate، وهو شركة ذكاء اصطناعي جديدة تتطلب استثمارًا ضخمًا بقيمة 500 مليار دولار خلال السنوات الأربع القادمة، مع 100 مليار دولار تم ضخها بالفعل في المرحلة الأولى.

وفقًا لسام ألتمان، فإن مشروع Stargate يهدف إلى بناء مراكز بيانات متطورة في الولايات المتحدة لدعم أبحاث OpenAI في مجال الذكاء الاصطناعي.

مع هذه التطورات السريعة والاستثمارات الضخمة، يبدو أن الشركات الكبرى تتسابق لتحقيق اختراقات في مجال الذكاء الاصطناعي، وبينما يرى البعض أن AGI لا يزال حلمًا بعيد المنال، يعتقد آخرون أن الوصول إليه أصبح مسألة وقت فقط، وربما أقرب مما نتصور. (اليوم السابع)