وزارات كورية جنوبية تمنع استخدام "ديب سيك" الصيني

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منعت وزارات الخارجية والتجارة والدفاع الكورية الجنوبية من الوصول إلى خدمة الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك" وذلك بسبب "مخاوف متعلقة بجمع بيانات المستخدمين".ووفقا لمصادر حكومية متعددة أمس الأربعاء، تم تقييد الوصول إلى الخدمة على أجهزة الكمبيوتر التابعة للوزارات المتصلة بالشبكات الخارجية.وقال مسؤول وزاري لوكالة "يونهاب" للأنباء إن رسالة تفيد بتقييد الوصول تظهر عند محاولة زيارة الموقع.وأشار مسؤول في وزارة الدفاع إلى المخاوف التقنية "كسبب لتقييد الوصول على أجهزة الكمبيوتر المستخدمة في الأعمال العسكرية".وتعد الوزارات الثلاث من بين الوزارات الحكومية الرئيسية التي تتعامل مع بيانات حساسة تتعلق بالشؤون الخارجية والتجارة والأمن القومي.وينظر إلى هذه الخطوة، التي تم تنفيذها بناء على تقييماتها الخاصة، على أنها جزء من جهود الحكومة للتعامل بشكل استباقي مع المخاوف بشأن احتمال تعرض البيانات الحكومية المهمة للخطر أثناء استخدام المسؤولين لخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفق "يونهاب".والثلاثاء الماضي، أرسلت وزارة الداخلية والسلامة رسالة إلى الوكالات الحكومية والحكومات الحضرية والإقليمية، تحث فيها على "توخي الحذر" عند استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي مثل "ديب سيك" و"شات جي بي تي".ويقال إن الرسالة تؤكد على "أهمية عدم مشاركة التفاصيل الشخصية والامتناع عن الثقة العمياء في النتائج التي تقدمها هذه الخدمات".وعلى الصعيد التجاري، حظرت شركة "كاكاو" استخدام "ديب سيك" لأغراض العمل يوم الثلاثاء، لتصبح أول شركة تقنية كبرى تتخذ هذه الخطوة، كما نفذت شركة "إل جي يو بلس" سياسة مماثلة يوم الأربعاء.وقد حظرت شركات التقنية الكبرى الأخرى، بما في ذلك "سامسونغ للإلكترونيات"، و"مجموعة إس كيه"، و"إل جي إلكترونيكس"، والتي تطور جميعها خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بها، استخدام مثل هذه الخدمات على أجهزة الكمبيوتر التابعة لها دون الحصول على إذن مسبق. (روسيا اليوم)