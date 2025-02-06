Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

قريباً.. إصدار جديد من "أليكسا"

Lebanon 24
06-02-2025 | 08:22
A-
A+
Doc-P-1316670-638744523276375727.jpg
Doc-P-1316670-638744523276375727.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدأت أمازون إرسال دعوات لحضور حدث خاص بالذكاء الاصطناعي يوم 26 شباط، إذ تخطط الشركة للكشف عن الجيل الجديد من مساعدها الصوتي أليكسا المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.
Advertisement

ومنذ إطلاقه في عام 2014، أصبح المساعد الصوتي “أليكسا” من أكثر المساعدات الصوتية انتشارًا، لكن أمازون تسببت بتأخره عن ركب التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي تقوده منصات مثل ChatGPT و Claude و Gemini.

وتسعى أمازون إلى إعادة ابتكار أليكسا، لكي تجعله قادرًا على إجراء محادثات معقدة وواعية بالسياق، فضلًا عن التعامل مع الطلبات المتعددة الجوانب والخطوات.

وتعتمد الشركة في تطوير النسخة الجديدة من أليكسا على نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة أنثروبيك، بدلًا من الاكتفاء بتقنياتها الداخلية، وذلك بعد أن واجهت الإصدارات السابقة من تقنيات أمازون للذكاء الاصطناعي مشكلات في سرعة الاستجابة وتقديم إجابات خطأ. وكانت أمازون تخطط لإطلاق النسخة الجديدة من أليكسا العام الماضي، لكنها قررت تأجيلها لضمان تحسين الأداء.

وترى أمازون أن هذا التحديث يُعدّ خطوة حاسمة، خاصةً مع وجود أكثر من 100 مليون مستخدم نشط للخدمة، وبيع أكثر من 500 مليون جهاز يدعمها.

وتسعى الشركة إلى تحويل بعض هؤلاء المستخدمين إلى مشتركين في الخدمة الجديدة، إذ تخطط مستقبلًا لفرض رسوم اشتراك على المساعد الصوتي المطوّر. ومع ذلك، فإن الإصدار الجديد سيُختبر في البداية مع مجموعة محدودة من المستخدمين دون أي تكلفة.

ويأتي هذا التطوير قبيل استعداد آبل لاختبار إصدار جديد من مساعدها الصوتي “سيري” مدعوم بقدرات الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، ومن المتوقع أن يضم تحسينات في استيعاب سياق الشاشة، والمعلومات الشخصية، بالإضافة إلى تنفيذ مهام أكثر تعقيدًا عبر التطبيقات.

وتشير التسريبات إلى أن آبل ستطرح العام المقبل نسخة مُحدّثة من سيري معتمدة على نماذج لغوية ضخمة، مما يجعلها أكثر قدرة على منافسة ChatGPT والمساعدات الذكية الأخرى.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
12:46 | 2025-02-06
09:17 | 2025-02-06
02:33 | 2025-02-06
01:43 | 2025-02-06
23:55 | 2025-02-05
23:00 | 2025-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24