خبر سار من "ChatGPT" لمستخدميه!

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هذه الخطوة تضع "ChatGPT" في مواجهة مباشرة مع عمالقة البحث التقليديين، وعلى رأسهم "غوغل".كانت ميزة البحث في "ChatGPT" قد أطلقت في تشرين الأول من العام الماضي، لكنها كانت متاحة في البداية فقط للمستخدمين المشتركين في الخدمة المدفوعة.ومع حلولكانون الأول، أصبحت متاحة للجميع، والآن، لم يعد هناك أي عوائق أمام أي شخص يرغب في استخدامها، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena".ما يميز محرك البحث داخل "ChatGPT" هو عدم احتوائه على إعلانات، مما يجعله أكثر سلاسة مقارنة ببحث "غوغل" الذي غالبًا ما يكون مليئًا بالإعلانات.لكن المنافسة لن تكون سهلة، خاصة مع وجود محرك Gemini من "غوغل" الذي يعتمد أيضًا على الذكاء الاصطناعي ولا يعرض إعلانات.