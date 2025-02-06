بطريقة سهلة.. هكذا تكتشف جهاز "GPS" المخفي في سيارتك

تُعتبر أجهزة التتبع الصغيرة مثل AirTag مفيدة في العثور على العناصر المفقودة، مثل المفاتيح والمحافظ، ولكن يمكن أيضًا استغلالها لأغراض غير شريفة، مثل تعقب مكانك دون علمك.

تشير الإحصائيات الحديثة إلى أن 80% من ضحايا الملاحقة يتم تعقبهم باستخدام التكنولوجيا. ومن أبرز هذه التقنيات أجهزة التتبع عبر "GPS" مثل AirTag وغيرها.

تتميز هذه الأجهزة بصغر حجمها، مما يسمح بوضعها في حقيبة أو جيب أو حتى في سيارتك دون أن تلاحظها. لكن الخبر الجيد هو أن هاتفك الذكي قادر على تنبيهك إذا كان هناك جهاز تعقب غير معروف يرافقك.

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لن يبدأ جهاز AirTag في إصدار صوت إلا بعد مرور 24 ساعة بعيدًا عن مالكه، وهذا يمنح الملاحق متسعًا من الوقت للوصول إليك. فإذا قام سارق سيارات بوضع علامة على سيارتك، فقد يتبعك إلى المنزل قبل أن تعرف ما يحدث.ولكن يمكن للملاحقين المتمرسين في مجال نزع مكبر الصوت المدمج في AirTag حتى لا يتم تنبيهك، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن جهاز AirTags 2 من أبل، الذي سيصدر في وقت لاحق من هذا العام، سيحتوي على تقنية مكافحة الملاحقة.ولإكتشاف جهاز التتبع، تأكد من تمكين بعض الإعدادات على ، للقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات وحدد الإشعارات، ومن ثم تتبع الإشعارات، وقم بتشغيل السماح بالإشعارات.الآن، افتح تطبيق وانقر على "العناصر" في أسفل الشاشة، واختر "تحديد العنصر الموجود". الآن سيبحث جهاز آيفون الخاص بك تلقائيًّا عن AirTag غير معروف؛ وإذا تم اكتشاف AirTag غير معروف يتحرك معك، فستتلقى إشعارًا بذلك؛ ويظهر هذا عادةً بعد أن يسافر AirTag معك لفترة من الوقت، عادةً بضع ساعات.أما على ، فتكون العملية مماثلة طالما أن هاتفك يعمل بنظام Android 6.0 أو أحدث. وللتأكد من تمكين التنبيهات، انتقل إلى الإعدادات وحدد السلامة والطوارئ، واختر العثور على تنبيهات المتعقب غير المعروف، وقم بتمكين السماح بالتنبيهات.كما تحتاج إلى التأكد من تمكين إعدادات الموقع أيضًا. وعندما يكتشف هاتفك جهاز AirTag يتنقل معك، سيتم تنبيهك بذلك.كذلك يمكنك تنزيل تطبيق Tracker Detect من ، واستخدام هذا التطبيق للبحث يدويًّا عن أجهزة AirTags القريبة.