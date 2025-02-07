بيان تحذيري من شركة DeepSeek إلى مستخدمي الانترنت

حذّرت شركة DeepSeek الصينية مستخدمي الإنترنت من انتشار معلومات كاذبة عنها، وأوصت باستخدام مواقعها الرسمية.

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وقالت الشركة في بيان على منصة التواصل الاجتماعي WeChat: "لاحظنا مؤخرا ظهور حسابات مزيفة ومعلومات كاذبة تتعلق بـ DeepSeek، وهو ما يضلل الجمهور ويسبب القلق".ونصحت الشركة المستخدمين بالاستفادة من خدماتها من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت أو من خلال تطبيقاتها الرسمية.