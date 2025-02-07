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تكنولوجيا وعلوم

بيان تحذيري من شركة DeepSeek إلى مستخدمي الانترنت

Lebanon 24
07-02-2025 | 05:52
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حذّرت شركة DeepSeek الصينية مستخدمي الإنترنت من انتشار معلومات كاذبة عنها، وأوصت باستخدام مواقعها الرسمية.
 
وقالت الشركة في بيان على منصة التواصل الاجتماعي WeChat: "لاحظنا مؤخرا ظهور حسابات مزيفة ومعلومات كاذبة تتعلق بـ DeepSeek، وهو ما يضلل الجمهور ويسبب القلق".
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ونصحت الشركة المستخدمين بالاستفادة من خدماتها من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت أو من خلال تطبيقاتها الرسمية.
 
 
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