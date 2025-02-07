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صحة

كيف يكتشف الذكاء الاصطناعي الأمراض؟

Lebanon 24
07-02-2025 | 09:00
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استخدم العلماء الذكاء الاصطناعي في عملية قياس سمك شبكية العين للكشف المبكر عن العديد من الأمراض.
 
وضع فريق دولي من العلماء من معهد "والتر وإليزا هول" الأسترالية للأبحاث الطبية خرائط مفصلة جدا لشبكية العين باستخدام الذكاء الاصطناعي. وحللوا بيانات أكثر من 50 ألف عين، فتوصلوا إلى استنتاج مفاده بأن التغيرات في سمك الشبكية يمكن أن تكون مرتبطة بأمراض، مثل السكري من النوع الثاني، والخرف، وتصلب أوعية الدماغ، وأمراض معقدة أخرى. 
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وشبكية العين هي جزء من الجهاز العصبي المركزي، ويمكن أن تكون تغيراتها علامة على وجود مشاكل في الدماغ، مثل تصلب أوعية الدماغ، كما يساعد تصوير الثدي بالأشعة مثلا في اكتشاف سرطان الثدي.

وأكد مؤلفو الدراسة على دقة استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل كميات كبيرة من البيانات، حيث قام النظام بقياس أكثر من 29 ألف نقطة في الشبكية، وكشف عن وجود علاقة بين سمكها و294 جينا قد تشير إلى تطور أمراض مختلفة.

ولتحقيق ذلك، تم استخدام صور عالية الجودة للعين، مما سمح للعلماء باكتشاف تغيرات صغيرة جدا في الشبكية لم يتم ملاحظتها من قبل. ويمكن أن تساعد هذه التغيرات الأطباء في تشخيص الأمراض بشكل أسرع وأكثر دقة. وقد يصبح ذلك طريقة جديدة لاستخدام الفحوصات الروتينية للعين بغية تشخيص ليس أمراض العين فحسب، بل وأمراض معقدة أخرى مرتبطة بالجهاز العصبي.

وقال د. واي جاكسون أحد مؤلفي الدراسة: "إن بحثنا يؤكد أن التغيرات في سمك الشبكية يمكن أن تكون مفتاحا للكشف المبكر وتتبع العديد من الأمراض". (روسيا اليوم)

صحة

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