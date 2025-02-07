"أكثر من 100 ألف مهمة".. "ميتا" تدرس تعاون الإنسان والروبوت في الأعمال المنزلية

Advertisement

وتحاول "ميتا" من خلال هذا البرنامج معالجة العقبات التي حالت دون انتشار الروبوتات المنزلية على نطاق واسع، حيث لا تزال المكانس الكهربائية الذكية هي الابتكار الأبرز في هذا المجال، بينما تعاني الروبوتات الأخرى من تحديات تتعلق بالسعر، والوظائف المحدودة، والموثوقية.ويضم معيار PARTNR أكثر من 100 ألف مهمة منزلية، تشمل تنظيف الأطباق وترتيب الألعاب، بالإضافة إلى قاعدة بيانات من العروض البشرية لمحاكاة كيفية تنفيذ هذه المهام، ما يساعد على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لتعزيز التفاعل بين الإنسان والروبوت، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش".وتطمح الشركة إلى إعادة تصور الروبوتات كشركاء حقيقيين للبشر، وليس مجرد أدوات تنفيذية، مما قد يمهّد الطريق لعصر جديد من التعاون بين الإنسان والآلة في المنازل. (العربية)