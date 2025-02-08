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تكنولوجيا وعلوم

ميزات إضافية.. نسخة جديدة من متصفح Firefox مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
08-02-2025 | 04:00
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أطلقت Mozilla نسخة جديدة من متصفح Firefox، جهّزتها بالعديد من الميزات الجديدة ودعمتها بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومن أهم الأشياء التي حصل عليها متصفح Firefox 135.0 الجديد هو إمكانية الوصول للمساعدات الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، مثل Claude وChatGPT و Gemini، وكذلك مساعد Le Chat Mistral و HuggingChat.
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وباتت خاصية الترجمة في Firefox تدعم لغات إضافية، منها الروسية والصينية واليابانية.

كما أدخلت على المتصفح تحسينات على ميزة "History" التي تمكن المستخدم من الاطلاع على صفحات الإنترنت التي كان قد زارها سابقا، إذ بات المتصفح يظهر للمستخدم أكثر الصفحات التي يستخدمها لكي لا يقضي وقتا طويلا في البحث عن الصفحات والمواقع التي تهمه عبر الإنترنت.

وأشارت Mozilla إلى أنها حسّنت ميزات الأمان في المتصفح، وعززت القيود على منع وصول المواقع إلى بيانات المستخدمين، كما عالجت بعض الأخطاء البرمجية في نسخ المتصفح المخصصة لأجهزة أندرويد، وأدخلت تعديلات على واجهات الاستخدام للنسخ المخصصة للأجهزة التي تعمل بأنظمة iOS.(روسيا اليوم)

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