Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

على هاتف آيفون.. تطبيق متاح للجميع يتيح لك إرسال "رسائل سرية"

Lebanon 24
08-02-2025 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1317554-638746235147724805.png
Doc-P-1317554-638746235147724805.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف موقع "سي نيت" عن طريقة مميزة لإرسال "الرسائل السرية" على هاتف آيفون، باستخدام تطبيق يمتلكه الجميع.

وقال الموقع إن تطبيق Notes الذي يأتي مع نظام iOS يعتبر "سلاحا سريا" للمحادثات الخاصة.
Advertisement
 
كيف تبدأ بالعملية؟

- على جهاز آيفون الخاص بك، قم بتشغيل تطبيق Notes، أو "الملاحظات" كما يعرف باللغة العربية.
- اضغط على زر "إنشاء" في أسفل اليمين لإنشاء ملاحظة جديدة. بعد ذلك، اكتب أي شيء في الملاحظة للاحتفاظ بها.
- اضبط خيارات مشاركة ملاحظتك لإضافة "متعاونين".
- بمجرد أن تصبح ملاحظتك جاهزة للنشر، يمكنك البدء في عملية إضافة شخص آخر كمتعاون، مما يعني أنه يمكنه قراءة وتحرير كل ما هو موجود في الملاحظة.
- للبدء، اضغط على زر المزيد في الجزء العلوي الأيمن، ثم اضغط على "مشاركة الملاحظة".
- الآن اضغط على "خيارات المشاركة" وتأكد من تحديد خيار "يمكن إجراء التغييرات" ضمن "الإذن".
 
بعد ذلك، اختر طريقة لمشاركة الملاحظة: يمكنك إرسالها عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمزيد.

في الجزء العلوي من صفحة "نسخ الرابط"، أدخل عنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف الشخص الذي تريد منه الوصول إلى الملاحظة.

إرسال رسائل سرية باستخدام الملاحظات

يجب على الشخص الموجود على الطرف المتلقي الآن فتح رابط الملاحظة وقبول الدعوة. إذا وافق، فستتم إعادة توجيههم إلى تطبيق Notes وإلى الملاحظة التعاونية التي أنشأتها للتو.

للتواصل، ما عليك سوى كتابة شيء ما في الملاحظة، وسيتمكن الشخص الآخر من رؤيته مباشرة دون الحاجة إلى الضغط على "إرسال". وسيتلقون أيضا إشعارا في أي وقت يتم فيه تغيير الملاحظة. (سكاي نيوز عربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
11:00 | 2025-02-08
07:12 | 2025-02-08
04:00 | 2025-02-08
03:00 | 2025-02-08
01:00 | 2025-02-08
23:00 | 2025-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24