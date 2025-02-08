بالذكاء الاصطناعي..طرقات تصلح نفسها ذاتياً

يتعاون فريق من جامعة سوانسي، وكلية كينغز في لندن مع علماء في تشيلي لتطوير نوع جديد من الإسفلت "ذاتي الإصلاح"، لسد شقوقه ذاتياً.



وحسب "بي بي سي" فإن الإسفلت مصنوع من نفايات الكتلة الحيوية، باستخدام الذكاء الاصطناعي ويمكنه إصلاح شقوقه دون حاجة إلى صيانة أو تدخل بشري.

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وحسب خوسيه نورامبوينا كونتريراس، المحاضر في قسم الهندسة المدنية بجامعة سوانسي، فإن "الفكرة الأساسية هي تحفيز المواد لإغلاق الشقوق في الإسفلت بشكل ذاتي، دون تدخل بشري".

وقال كونتريراس عن الإصلاح الذاتي: "إنه مثل الجسم، إذا تمكنت من تحديد أي مشكلة في جسمك، يمكنك إيقافها في مرحلة مبكرة، هنا نفس المفهوم".

ولم يقدم كونتريراس مزيداً من التفاصيل عن التجربة التي وصفها بواعدة وأقل كلفة عند استخدام المادة الجديدة لأول مرة على الطرقات، واستثمار ناجح لأنه سيطيل من عمر الإسفلت كثيراً على المدى البعيد.

وأدخل العلماء مواد صغيرة مملوءة بزيوت معاد تدويرها، في الإسفلت، لتُطلق عندما تبدأ المادة في التشقق.

وأظهرت التجارب حتى الآن أن شقاً صغيراً في سطح مادة الأسفلت سُد ذاتياً بالكامل في أقل من ساعة. (امارات 24)