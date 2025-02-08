لمُستخدمي "تيمز".. معلومة تهمكم جداً

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وستصل الميزة أولًا إلى الحواسيب العاملة بمعالجات "سنابدراجون" ضمن فئة Copilot+ PCs، على أن تتوفر بنحو عام في مارس المقبل، وفقًا لما ذكرته الشركة.وتتيح ميزة Super Resolution للمستخدمين الحصول على جودة فيديو أفضل حتى في حال ضعف الاتصال بالإنترنت، إذ يمكن أن تنخفض الدقة إلى 360 بكسلًا.وعلى عكس أساليب الترقية التقليدية التي قد تؤدي إلى ضبابية الصورة، تستخدم هذه التقنية الجديدة أساليب ذكاء اصطناعي متقدمة لتحسين جودة الفيديو دون فقدان الكثير من التفاصيل.ونظرًا إلى أن هذه الميزة تتطلب قدرة معالجة عالية، فهي تحتاج إلى حواسيب Copilot+ PCs المتطورة القادرة على تنفيذ معالجة الذكاء الاصطناعي محليًا في الجهاز. ولتوفير الطاقة، تُعطل هذه الميزة تلقائيًا عند تشغيل الجهاز على البطارية، لكنها تُفعّل افتراضيًا عند توصيل الجهاز بالشاحن، مع إمكانية تعطيلها يدويًا من إعدادات الفيديو.وأكدت مايكروسوفت أن الميزة حاليًا حصرية لتطبيق Teams في نظام ويندوز، وهي مخصصة لحواسيب Copilot+ PCs العاملة بمعالجات Snapdragon X من مختلف الشركات المصنعة.وأوضحت الشركة أنها ستواصل تحسين أداء الميزة، مع خطط مستقبلية لتوسيع دعمها ليشمل أجهزة Copilot+ PCs التي تعمل بمعالجات إنتل وAMD، مما يعزز انتشار التقنية عبر مختلف الأجهزة.ومع تزايد عدد الحواسيب المزودة بوحدات معالجة عصبية (NPU)، من المتوقع أن تنتشر مزايا مثل ميزة "الجودة الفائقة Super Resolution" في تطبيقات أخرى، مما قد يؤدي إلى نهاية حقبة الفيديو المنخفض الجودة.