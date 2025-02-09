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تكنولوجيا وعلوم

لمستخدميها.. هذا ما أعلنته "أدوبي"

Lebanon 24
09-02-2025 | 05:00
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أعلنت أدوبي إطلاق مجموعة من الأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والمصممة لتسهيل فهم العقود على المستخدمين، وذلك ضمن المساعد الذكي Acrobat AI Assistant.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الشركة لتعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاص بها؛ ليس فقط في برامج تعديل الصور والفيديو، ولكن أيضًا في قارئ المستندات الخاص بها.
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وتُقدّم أدوبي أداة "الذكاء التعاقدي Contract Intelligence" التي تتعرف تلقائيًا المستندات القانونية والعقود سواء كانت رقمية أصلية أو ممسوحة ضوئيًا. وبعد اكتشاف العقد، يقدّم المساعد الذكي ملخصًا لأهم بنوده، مع إمكانية إبراز المصطلحات القانونية الأساسية بنقرة واحدة. كما يقترح المساعد أسئلة توضيحية بناءً على سياق العقد، مما يساعد المستخدمين في فهم التفاصيل المُعقّدة بسهولة.

وتؤكد أدوبي أن هذه الميزة تقدم شروحات واضحة بلغة بسيطة، مع مراجع للمصادر القانونية لضمان دقة المعلومات.

وإلى جانب أداة "الذكاء التعاقدي"، توفر أدوبي أدوات إضافية مثل أداة "المقارنة والتباين" التي تتيح تحليل ما يصل إلى 10 عقود في وقت واحد، مما يساعد المستخدمين في اكتشاف التعديلات والاختلافات بسرعة بين النسخ المختلفة للعقد، وأداة "المشاركة والتوقيع الآمن" التي تدعم المراجعة الجماعية للعقود، إذ يمكن لكافة الأطراف تقديم ملاحظاتهم، وطلب تعديلات، وتوقيع المستندات إلكترونيًا.

وتشدد أدوبي على التزامها بحماية خصوصية بيانات المستخدمين، مؤكدةً أنها لا تستخدم مستندات العملاء في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وتمنع الأطراف الخارجية من ذلك.

ويتوفر المساعد الذكي Acrobat AI Assistant كإضافة مستقلة مقابل 5 دولارات شهريًا، وهو متاح في تطبيق Acrobat Reader الشهير في أجهزة الحاسوب والويب والأجهزة المحمولة، ويدعم المساعد الذكي حاليًا اللغة الإنجليزية فقط، مع وعد بدعم المزيد من اللغات لاحقًا. (aitnews)
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