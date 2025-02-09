12
o
بيروت
11
o
طرابلس
12
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
7
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
-3
o
بشري
8
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
إطلاق النسخة الثانية من "مسار الفضاء": لتشجيع الابتكار في قطاع الفضاء في السعودية
Lebanon 24
09-02-2025
|
07:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعتزم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية إطلاق النسخة الثانية من مسار الفضاء “Space Stage”، الذي يوفر منصة مخصصة لعقد لقاءات وجلسات حوارية خلال يومي 9 و 10 من شباط الجاري، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر ليب 2025 التقني.
Advertisement
ويهدف هذا الحدث إلى تسليط الضوء على أحدث الابتكارات والتطورات في قطاع الفضاء محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى إبراز طموحات المملكة في هذا المجال. كما يسعى إلى إثراء معرفة المهتمين عبر جلسات حوارية وعروض تقديمية يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين في قطاع الفضاء.
ويسعى مسار الفضاء إلى دعم نمو الشركات الناشئة، وتشجيع المشاريع الجديدة والابتكارية في قطاع الفضاء في المملكة، وذلك من خلال مشاركة الشركات الناشئة في العروض التقديمية والجلسات الحوارية؛ مما يتيح الفرصة لتعرف المستثمرين، والشركاء، والخبراء في قطاع الفضاء.
ويُعدّ “مسار الفضاء” إحدى مبادرات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والتي تتطلع من خلالها لإبراز ممكّنات المملكة وطموحاتها الرامية إلى اغتنام فرص تطوير الفضاء، وتحفيز الابتكار وإلهام الأجيال المقبلة لقيادة المستقبل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما طلبه "حزب الله" من مناصريه
Lebanon 24
هذا ما طلبه "حزب الله" من مناصريه
03:15 | 2025-02-09
09/02/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الثنائي" رفض إسماً لـ"الوزارة".. من هو؟
Lebanon 24
"الثنائي" رفض إسماً لـ"الوزارة".. من هو؟
02:15 | 2025-02-09
09/02/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معالي "الرفيقة نورا"
Lebanon 24
معالي "الرفيقة نورا"
01:30 | 2025-02-09
09/02/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نفق لـ"حزب الله" في دولة عربية.. مفاجأة عن محتوياته!
Lebanon 24
نفق لـ"حزب الله" في دولة عربية.. مفاجأة عن محتوياته!
12:00 | 2025-02-09
09/02/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حرب إلغاء".. "التيار" ينتقل إلى مواجهة نواف سلام
Lebanon 24
"حرب إلغاء".. "التيار" ينتقل إلى مواجهة نواف سلام
04:00 | 2025-02-09
09/02/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2025-02-09
4 أفكار لهدايا تقنية
14:30 | 2025-02-09
6 طرق سهلة تحميك من عمليات الاحتيال على الإنترنت
12:21 | 2025-02-09
"عقل".. أول نموذج اصطناعي توليدي في السعودية
10:48 | 2025-02-09
آبل تقترب من إطلاق iPhone SE 4 المنخفض الثمن
09:05 | 2025-02-09
"خط دفاع" أول ضد الهجمات الإلكترونية من مايكروسوفت
09:00 | 2025-02-09
تيك توك تتيح لمستخدمي أندرويد في أميركا تحميل التطبيق عبر موقعها
فيديو
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
14:00 | 2025-02-08
09/02/2025 23:35:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
01:00 | 2025-02-08
09/02/2025 23:35:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب جرأة أعمالها المخرجة الشهيرة أبعدت ابنتها عنها.. شاهدوا كيف بكت بحرقة (فيديو)
Lebanon 24
بسبب جرأة أعمالها المخرجة الشهيرة أبعدت ابنتها عنها.. شاهدوا كيف بكت بحرقة (فيديو)
04:54 | 2025-02-07
09/02/2025 23:35:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24