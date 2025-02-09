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تكنولوجيا وعلوم

إطلاق النسخة الثانية من "مسار الفضاء": لتشجيع الابتكار في قطاع الفضاء في السعودية

Lebanon 24
09-02-2025 | 07:40
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تعتزم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية إطلاق النسخة الثانية من مسار الفضاء “Space Stage”، الذي يوفر منصة مخصصة لعقد لقاءات وجلسات حوارية خلال يومي 9 و 10 من شباط الجاري، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر ليب 2025 التقني. 
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ويهدف هذا الحدث إلى تسليط الضوء على أحدث الابتكارات والتطورات في قطاع الفضاء محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى إبراز طموحات المملكة في هذا المجال. كما يسعى إلى إثراء معرفة المهتمين عبر جلسات حوارية وعروض تقديمية يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين في قطاع الفضاء.

ويسعى مسار الفضاء إلى دعم نمو الشركات الناشئة، وتشجيع المشاريع الجديدة والابتكارية في قطاع الفضاء في المملكة، وذلك من خلال مشاركة الشركات الناشئة في العروض التقديمية والجلسات الحوارية؛ مما يتيح الفرصة لتعرف المستثمرين، والشركاء، والخبراء في قطاع الفضاء.

ويُعدّ “مسار الفضاء” إحدى مبادرات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والتي تتطلع من خلالها لإبراز ممكّنات المملكة وطموحاتها الرامية إلى اغتنام فرص تطوير الفضاء، وتحفيز الابتكار وإلهام الأجيال المقبلة لقيادة المستقبل.
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