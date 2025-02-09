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تكنولوجيا وعلوم
تيك توك تتيح لمستخدمي أندرويد في أميركا تحميل التطبيق عبر موقعها
Lebanon 24
09-02-2025
|
09:00
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قالت "تيك توك" إنها ستسمح لمستخدمي أندرويد في الولايات المتحدة بتحميل تطبيق التيك توك واستخدامه من خلال أدوات على موقعها الإلكتروني، في محاولة للالتفاف على القيود المفروضة على تطبيق المقاطع المصورة القصيرة في البلاد.
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ولم تُعد آبل وغوغل تطبيق تيك توك إلى متاجر التطبيقات الخاصة بهما منذ سريان قانون أميركي في 19 كانون الثاني يطالب شركة "بايت دانس" المالكة للتطبيق ببيعه لأسباب تتعلق بالأمن القومي، أو مواجهة الحظر.
ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي تولى منصبه في اليوم التالي لدخول القانون حيز التنفيذ، على أمر تنفيذي يقضي بتعليق تطبيق القانون لمدة 75 يوماً.
وقال ترامب إنه يجري محادثات مع العديد من الأشخاص بشأن شراء تيك توك، ومن المرجح أن يتخذ قراراً بشأن مستقبل التطبيق هذا الشهر، ويضم التطبيق حوالي 170 مليون مستخدم أميركي.
وقال إن شركة مايكروسوفت تجري محادثات لشراء الفرع الأميركي لشركة "بايت دانس" الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك".
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