"خط دفاع" أول ضد الهجمات الإلكترونية من مايكروسوفت

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قدمت شركة مايكروسوفت أداة جديدة لحظر البرامج الضارة في متصفح إدج الخاص بها لحماية المستخدمين من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت "scareware" التي تستخدم تكتيكات البرامج الضارة.وتكتشف هذه الميزة الجديدة صفحات الويب العدوانية وتحظرها باستخدام نموذج التعلم الآلي الذي يعمل على الكمبيوتر المحلي، ما يعزز أمان تصفح المستخدم من خلال منع الخسارة المالية المحتملة واختراق المعلومات الشخصية.وتستخدم عمليات احتيال scareware صفحات ويب عدوانية مصممة لخداع المستخدمين وإقناعهم بأن نظامهم مصاب ببرامج ضارة. وغالبًا ما تضغط هذه الاحتيالات على الضحايا للاتصال بأرقام دعم فني مزيفة، ما قد يؤدي إلى خسارة مالية واختراق المعلومات الشخصية.وتقول مايكروسوفت إن بياناتها كشفت عن ارتفاع كبير في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، فقد حظر إدج 5 أضعاف عمليات احتيال العام الماضي مقارنة بالسنوات السابقة.تقول مايكروسوت إن مانع scareware الخاص بها يستفيد من نموذج التعلم الآلي لتحديد خصائص عمليات الاحتيال، وتمكين المستخدمين من استعادة السيطرة على تجربة التصفح الخاصة بهم.وأكدت أن أداة Scareware blocker تضيف خط دفاع أولًا جديدًا للمساعدة في حماية المستخدمين المعرضين لهذا النوع من عمليات الاحتيال.وتستخدم أداة Scareware blocker نموذج التعلم الآلي والرؤية الحاسوبية لمقارنة الصفحات وتحديد الخطير منها.مع العلم أن الأداة الجديدة تعمل محليًا على الكمبيوتر، دون حفظ أو إرسال الصور إلى السحابة.ويمكن للمستخدمين بعد ذلك اختيار الإبلاغ عن الموقع الضار إلى مايكروسوف، ما يسهم في تحسين قدرة الأداة على اكتشاف عمليات الاحتيال المماثلة وحظرها عبر الويب.ويمكن للمستخدمين أيضًا الإبلاغ عن الإيجابيات الخاطئة، ما يساعد في تحسين دقة أداة Scareware blocker وتقليل احتمال حظر الصفحات المشروعة عن طريق الخطأ.