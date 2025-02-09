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تكنولوجيا وعلوم
آبل تقترب من إطلاق iPhone SE 4 المنخفض الثمن
Lebanon 24
09-02-2025
|
10:48
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كشف تقرير جديد أن شركة آبل قد تطلق هاتف آيفون المنتظر المنخفض الثمن iPhone SE 4 خلال أيام، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ الأمريكية في تقرير أخير.
وأوضح التقرير أن آبل قد تعلن الهاتف “في وقتٍ مبكر من الأسبوع”، على أن يُطرح للبيع لاحقًا هذا الشهر، وذلك استنادًا إلى مصادر مطلعة على الأمر. ومن اللافت أن الشركة لن تعقد حدثًا خاصًا للكشف عن الهاتف، وهو أمر لم يكن مستبعدًا، ويؤكد التقرير ذلك إلى حد بعيد.
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وكانت التوقعات السابقة تشير إلى أن الهاتف سيصل في شهر آذار، مما يجعل هذا الإعلان المفترض يأتي في وقتٍ مبكر، ويبدو أيضًا أنه سيكون المنتج الوحيد الذي تطلقه آبل خلال شهر شباط.
وسيكون iPhone SE 4 أول هاتف من آبل يعتمد على مودم لشبكات الجيل الخامس 5G من تصميمها الخاص، وهو ما يشكّل خطوة كبيرة للشركة في تقليل اعتمادها على الشركات الخارجية. كما سيأتي الهاتف بتصميم جديد مستوحى من iPhone 14، ليكون تغييرًا جذريًا مقارنةً بالإصدار السابق iPhone SE 3 الذي صدر في عام 2022، والذي كان مستندًا إلى تصميم iPhone 8 الصادر في عام 2017.
وسيعمل الهاتف بمعالج Apple A18 مع منفذ Type-C للشحن ونقل البيانات، بالإضافة إلى نتوء علوي في الشاشة بدلًا من الحافات العريضة التي كانت موجودة في الجيل السابق.
ويتوقع أن يكون الهاتف داعمًا لمزايا الذكاء الاصطناعي من آبل Apple Intelligence كما هو الحال في كافة الإصدارات الجديدة من أجهزتها.
ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بسعر أقل من 500 دولار، لكن الأسعار الدقيقة لم تُكشف بعدُ. وللمقارنة، فقد صدر هاتف iPhone SE 3 بسعر يبدأ من 430 دولارًا عند طرحه في الأسواق.
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