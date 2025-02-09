"عقل".. أول نموذج اصطناعي توليدي في السعودية

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وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها على الإطلاق في مجال الذكاء الاصطناعي داخل السعودية، حيث يتم استضافة نموذج ذكاء اصطناعي على خوادم سحابية محلية، مما يفتح آفاقًا جديدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.



تأتي هذه الخطوة في إطار التزام شركة وايدبوت بدعم تحقيق رؤية السعودية 2030، التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد وبناء مجتمع رقمي متطور، وذلك بحسب بيان صحافي صادر عن الشركة اليوم.



وبحسب البيان تلتزم الشركة بالامتثال للوائح الحكومية، بما في ذلك تلك التي وضعتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا SDAIA"، مما يضمن أن يتماشى ابتكار الذكاء الاصطناعي مع معايير حوكمة البيانات الوطنية والأمن في المملكة.



رؤية السعودية 2030 أعلنت شركة وايدبوت للذكاء الاصطناعي، الرائدة في مجال تطوير حلول ومنتجات ونماذج الذكاء الاصطناعي المبتكرة، عن إنجاز غير مسبوق في المنطقة العربية، وهو استضافة نموذجها المتطور للذكاء الاصطناعي "عقل" على خوادم سحابية محلية داخل المملكة العربية السعودية.وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها على الإطلاق في مجال الذكاء الاصطناعي داخل السعودية، حيث يتم استضافة نموذج ذكاء اصطناعي على خوادم سحابية محلية، مما يفتح آفاقًا جديدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.تأتي هذه الخطوة في إطار التزام شركة وايدبوت بدعم تحقيق رؤية السعودية 2030، التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد وبناء مجتمع رقمي متطور، وذلك بحسب بيان صحافي صادر عن الشركة اليوم.وبحسب البيان تلتزم الشركة بالامتثال للوائح الحكومية، بما في ذلك تلك التي وضعتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا SDAIA"، مما يضمن أن يتماشى ابتكار الذكاء الاصطناعي مع معايير حوكمة البيانات الوطنية والأمن في المملكة.

وتلعب تقنيات الذكاء الاصطناعي دورًا حاسمًا في تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث تساهم في تمكين التحول الرقمي وتسريعه، وتحسين كفاءة العمليات، وتطوير خدمات جديدة، وخلق فرص عمل مبتكرة.



قال محمد نبيل، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة وايدبوت للذكاء الاصطناعي: "نحن فخورون بتحقيق هذا الإنجاز التاريخي باستضافة نموذجنا "عقل" للذكاء الاصطناعي على خوادم سحابية محلية داخل السعودية".



وتابع: "هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي في المملكة، وتؤكد التزامنا بدعم رؤية السعودية 2030 الطموحة".



وأوضح نبيل، أن استضافة نموذج "عقل" محليًا تحمل فوائد كثيرة للشركاء والعملاء في القطاعين الحكومي والخاص، إذ ستتمكن القطاعات التي تتعامل مع بيانات وملفات حساسة مثل الوزارات والبنوك ومؤسسات القطاع الطبي وغيرها، من الاستفادة من نموذج "عقل" للذكاء الاصطناعي التوليدي دون خوف أو قلق بسبب امتثاله للوائح الحكومية داخل السعودية والتوافق مع "سدايا" بشكل كامل.



جدير بالذكر، أن استضافة "عقل" على خوادم سحابية محلية داخل السعودية يحظى بأهمية كبيرة للحكومات والشركات الكبيرة السعودية، إذ تساهم في تعزيز أمن البيانات التي يتم تخزينها ومعالجتها داخل السعودية، وتوفر حماية من الدرجة الأولى للبيانات الحساسة، بالإضافة إلى الامتثال للوائح والأنظمة المحلية المُنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، والتي وضعتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا".



ويمكن للحكومات وشركات القطاع العام والخاص داخل السعودية الاستفادة من واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بنموذج عقل للذكاء الاصطناعي AQL APIs في دمجها بسلاسة مع الأنظمة والتطبيقات التي تعتمد عليها في عملها، أو بناء منتجات وتطبيقات ذكية يمكنها تحسين أدائها ورفع كفاءة العمل بفعالية.



نموذج الذكاء الاصطناعي الأدق في اللغة العربية

عقل هو نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بشركة وايدبوت للذكاء الاصطناعي، وهو نموذج متطور يضم أحدث تقنيات ونماذج الذكاء الاصطناعي التي تتميز بقدرتها على فهم اللغة الطبيعية، وتحليل البيانات الضخمة، واتخاذ القرارات الذكية.



وتضم نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ"عقل" نموذج اللغة الكبيرة LLM، ونموذج التوليد المُعزز بالاسترجاع RAG، ونموذج التعرف البصري على الأحرف OCR، ونموذج تحليل المشاعر Sentiment Analysis، وتحويل النص إلى صوت TTS، ونموذج تحويل الصوت إلى نص STT.



ويمكن استخدام نماذج "عقل" المبنية على الذكاء الاصطناعي في مجموعة متنوعة من التطبيقات بمختلف القطاعات، مثل القطاع الحكومي، وخدمة العملاء، والقطاع المصرفي، والمبيعات، والتسويق، والتشغيل، والرعاية الصحية، والتعليم، وغيرها الكثير.



وايدبوت للذكاء الاصطناعي هي شركة عربية تقدم منتجات وحلولًا تكنولوجية مبنية على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لمساعدة الحكومات والشركات الكبيرة في السعودية والعالم العربي على تسريع التحول الرقمي، وتبسيط العمليات، وخفض التكاليف، وحل التحديات المختلفة التي تواجه الأعمال، واكتساب رؤى دقيقة لتسهيل وتسريع عملية اتخاذ القرار.



ونجحت الشركة خلال مسيرتها في خدمة أكثر من 200 مليون عميل متحدث باللغة العربية في أكثر من 12 دولة. (العربية)