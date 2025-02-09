6 طرق سهلة تحميك من عمليات الاحتيال على الإنترنت

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يحاول معظم الأشخاص حماية معلوماتهم الشخصية على الإنترنت وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي من الاختراق. وعلى الرغم من تطور طرق الخداع مع تقدم التكنولوجيا، فإنه لا يزال هناك كثير مما يمكنك فعله لتقليل خطر الوقوع في الفخ.هناك بالفعل 6 طرق سهلة لحماية نفسك من عمليات الاحتيال على الإنترنت، وفقاً لصحيفة «الغارديان»:لا تتعجلهناك كثير من الأساليب المختلفة التي يستخدمها المحتالون لمحاولة خداع الأشخاص وإقناعهم بمشاركة معلوماتهم المالية أو الشخصية. ومع ذلك، فإن ما يشتركون فيه غالباً هو أنهم سيحاولون إقناعك بالتصرف بسرعة.على سبيل المثال، قد يتصل بك أحد المحتالين مدعياً أنه من فريق مكافحة الاحتيال في البنك، ويقول إن حسابك قد تعرَّض للاختراق وإنك بحاجة إلى نقل أموالك على وجه السرعة إلى حساب «آمن»، والذي ينتمي في الواقع إلى المحتال.وإحدى الكلمات الأكثر استخداماً في رسائل التصيد الاحتيالي هي «عاجل».تدير «هيئة التجارة المصرفية (UK Finance)» حملةً لمكافحة الاحتيال، تسمى «Take Five»، والتي تنصح المستهلكين «بأخذ لحظة للتوقف والتفكير» قبل تسليم أي أموال أو تفاصيل شخصية. وتقول: «إن المجرمين فقط هم مَن سيحاولون التسرع أو إثارة الذعر لديك... اسأل نفسك: هل يمكن أن يكون مزيفاً؟ اسأل شخصاً تثق به للحصول على رأي ثانٍ».تَوَخَّ الحذر الشديدكشف بنك «باركليز» مؤخراً عن أن 75 في المائة من عمليات الاحتيال المختلفة التي أبلغ عنها عملاؤه، بدأت على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التكنولوجيا.يقول بنك «لويدز» إن المتسوقين عبر الإنترنت بحاجة إلى توخي الحذر بشكل خاص: «تتعلق غالبية تقارير عمليات الاحتيال في التسوق عبر الإنترنت التي نتلقاها بأشياء تم شراؤها عبر (فيسبوك) أو (إنستغرام). إذا كان البائع يعرض سلعاً باهظة الثمن بأسعار مخفضة أو لديه سلع غير متوفرة بخلاف ذلك، فهذه علامة تحذيرية كبيرة».كما شهدت السنوات الأخيرة زيادةً في عمليات الاحتيال التي يطلق عليها «مرحباً أمي»، حيث ينتحل المحتالون صفة أحبائهم على خدمات مثل «واتساب». وقد يتواصل شخص ما متظاهراً بأنه أحد أفراد الأسرة، ويقول إنه يحتاج إلى نقود بسرعة لسداد فاتورة لأنه لم يعد قادراً على الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت بعد الحصول على جوال جديد.مرة أخرى، حاول ألا تدع المحتالين يثيرون ذعرك ويدفعونك إلى اتخاذ إجراء. تحقق مما إذا كانت الرسالة حقيقية من خلال تخصيص بعض الوقت للتواصل مع عضو الأسرة باستخدام الرقم الذي بحوزتك له، أو عبر قناة أخرى.التدقيق بالمحتوىقد تبدو رسالة البريد الإلكتروني الاحتيالية أصليةً للوهلة الأولى، ولكن عند الفحص الدقيق، يكون عنوان البريد الإلكتروني مختلفاً قليلاً عن عنوان الشخص أو الشركة الشرعية. ربما تم تغيير حرف أو رقم أو رمز.قد تتضمَّن رسالة البريد الإلكتروني أو الرسالة النصية أيضاً أخطاء إملائية أو قواعد نحوية رديئة، لأن اللغة الإنجليزية غالباً لا تكون لغتهم الأولى.كن حذراً أيضاً بشأن النقر فوق رابط أو مرفق في رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية حتى تتأكد تماماً من أنها شرعية. فقد يأخذك ذلك إلى موقع ويب مزيف أو يحتوي على برامج ضارة مصممة لسرقة معلوماتك الشخصية.إغلاق الاتصالتبدأ كثير من عمليات الاحتيال بمكالمة على هاتفك الأرضي أو المحمول. قد يكون الشخص متظاهراً بأنه من البنك الذي تتعامل معه أو هيئة رسمية، أو شخص يحاول إقناعك بشراء شيء ما أو الاستثمار فيه.إذا لم تكن تتوقَّع مكالمة ولا يمكنك التأكد بنسبة 100 في المائة من الشخص الذي تتحدَّث إليه، أغلق الجوال فوراً وابحث عن رقم الجوال الرسمي لإعادة الاتصال بالشركة أو المنظمة إذا كنت تريد التحدث إليها.تتيح لك كثير من أجهزة الجوال رؤية رقم الشخص المتصل قبل الرد، ولكن المحتالين يمكنهم إخفاء هويتهم عن طريق تقليد رقم جوال رسمي.الفحص والحظربالنسبة للهواتف الجوالة، تحتوي كثير من أجهزة «آندرويد» على مُعرّف متصل مدمج وحماية من المكالمات والرسائل النصية غير المرغوب فيها. تأكد من تشغيل ذلك في إعدادات جوالك وأي تطبيقات مراسلة تستخدمها، ولا ترد على أرقام غير معروفة أو تتصل بها مرة أخرى. سيترك المتصلون الشرعيون رسالة صوتية.على أجهزة «آيفون»، قم بتشغيل «إسكات المتصلين غير المعروفين» في إعدادات جوالك لمنع الأشخاص غير المحفوظين لديك من الاتصال بك، وقم بتشغيل «تصفية المرسلين غير المعروفين» في إعدادات الرسائل لإزالة الرسائل النصية من الأشخاص الذين لا تعرفهم، وإيقاف عمل الروابط في رسائلهم.احمِ جهاز الكمبيوترتأكد من حماية جهاز الكمبيوتر المكتبي أو المحمول بشكل صحيح.يقول صامويل جيبس، محرر تكنولوجيا المستهلك في صحيفة «الغارديان»: «بشكل عام، يتعلق الأمر بالحفاظ على تحديث الأشياء والتأكد من أن أي جهاز تستخدمه لا يزال يحصل على تحديثات البرامج والأمان. ما دمت محافظاً على تحديث جهازك، ولا تقم بتثبيت أشياء من خارج متاجر التطبيقات المختلفة، وتتجنب المواقع المشبوهة، فسيكون من الصعب اختراقه».بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل «Windows 11»، حافظ على تحديث برامجك من خلال استخدام «Windows Update» بانتظام، وزيارة متجر «Microsoft»؛ للحصول على أحدث إصدارات التطبيقات. استخدم أيضاً خدمة التحديث في المتصفحات مثل «Chrome». تأكد من تشغيل أمان «Windows» المدمج للحماية من الفيروسات.بالنسبة لأجهزة «Apple»، حافظ على تحديث «macOS» باستخدام «Software Update وApp Store» لتطبيقاتك. يحتوي «MacOS» على أنظمة أمان مدمجة مختلفة تعمل في الخلفية.في جميع الحالات، تأكد من أن لديك كلمات مرور قوية، ولا تستخدم الكلمة نفسها على أكثر من حساب واحد. تضيف ميزة «المصادقة الثنائية» طبقة أخرى من الأمان. (الشرق الاوسط)