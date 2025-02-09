ليفربول يودع أول البطولات.. قرار إبعاد صلاح ينقلب على سلوت

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صدمة كبيرة تعرض لها ليفربول الإنجليزي، بخروجه من أول البطولات هذا الموسم، على يد فريق بالدرجة الأولى.وخسر ليفربول بطريقة مفاجئة أمام بليموث أرغايل بنتيجة 0-1، مساء الأحد، في الدور 32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.ويحتل بليموث المركز الأخير في بطولة دوري الدرجة الأولى، وهو مرشح بقوة للهبوط إلى الدرجة الثانية، وهو المستوى الثالث في كرة القدم الإنجليزية.وفاجأ المدرب الهولندي أرنس سلوت جماهير ليفربول، بعدم استدعاء نجم الفريق وهداف أوروبا محمد صلاح للتشكيلة.ويبدو أن الهدف كان إراحة النجم المصري، قبل أيام من ديربي مدينة ليفربول أمام إيفرتون، في الدوري الإنجليزي الممتاز.ولكن هذه الخطة أتت بنتائج عكسية على الريدز، حيث بدا ليفربول عاجزا أمام الكثافة الدفاعية لبليموث.ويعتبر هذا الوداع الأول لليفربول في بطولاته الأربعة هذا الموسم، مما يعني أنه لن يحقق الرباعية التاريخية بتحقيق كأس الاتحاد وكأس الرابطة والدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا. (سكاي نيوز)