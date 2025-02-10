Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

عواقبه وخيمة.. علماء يحذرون من عودة ثقب في الشمس

Lebanon 24
10-02-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1318229-638747758085995698.jpg
Doc-P-1318229-638747758085995698.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يحذر تقرير خبراء مختبر علم الفلك الشمسي بمعهد بحوث الفضاء ومعهد الفيزياء الشمسية الأرضية التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا من عواقب عودة ثقب تاجي ضخم في الشمس.
 
وجاء في التقرير: "يعود اتجاه أحد أكبر الثقوب الإكليلية التي حصلت على الشمس في السنوات الأخيرة، بعد أن أكمل دورة كاملة حول محور الشمس نحو الأرض ".
Advertisement

ووفقا للخبراء، يؤدي هذا إلى حدوث عواصف مغناطيسية. ومن المحتمل أن تبدأ على الأرض اعتبارا من يوم الاثنين 10 شباط، وتستمر حتى منتصف الأسبوع وقد تستمر إلى نهايته.

ويذكر أن أحد أسباب العواصف المغناطيسية هي التوهجات على سطح الشمس، التي تطلق كميات كبيرة من الطاقة والجسيمات المشحونة. والسبب الثاني هو القذف الكتلي الإكليلي. وهذه هي الانبعاثات الصادرة عن هالة الشمس، أو بتعبير أدق، من مناطق ذات درجات حرارة منخفضة قد تحتوي على جسيمات مشحونة وحقول مغناطيسية. وهذه تؤثر في المجال المغناطيسي للأرض.

وأكثر الأعراض التي يشعر بهالناس أثناء العواصف المعناطيسية هي: الصداع، الأرق، الضعف، تسارع ضربات القلب، تقلبات مستوى ارتفاع ضغط الدم.

وبالإضافة إلى ذلك، تنشط تحت تأثير التغيرات الكونية، محفزات الصداع النصفي، ويتباطأ تدفق الدم الشعري وتسوء الحالة المزاجية. وقد يصاب الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعاطفية مختلفة بالإثارة المفرطة. في بعض الحالات قد يلاحظ التهاب المفاصل وآلام الظهر وثقل في الساقين. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
01:00 | 2025-02-10
23:00 | 2025-02-09
23:00 | 2025-02-09
16:00 | 2025-02-09
14:30 | 2025-02-09
12:21 | 2025-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24