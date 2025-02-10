لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)

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أصبح لدى عشاق ألعاب التصويب الحماسية تجربة جديدة لترقبها هذا الشهر، إذ تم تحديد موعد إطلاق ريميك "Delta Force Black Hawk Down"، وهي النسخة الجديدة المستندة إلى اللعبة الأصلية لسلسلة دلتا فورس، التي تقدم طور القصة الكلاسيكي الشهير في أسلوبٍ وقالبٍ جديد يرتقي إلى إمكانيات الجيل الحالي للألعاب.يمكن للاعبين في طور القصة "Black Hawk Down" اللعب بمفردهم أو بشكلٍ تعاوني مع صديقٍ أخر، وقد كشف أخيرًا فريق Team Jade المطور بأن ريميك لعبة Delta Force Black Hawk Down سيصدر في 21 شباط الجاري.ترافق مع إعلان تاريخ إصدار الريميك مقطع فيديو تشويقي قصير، والذي كشف عن مشاهد مثيرة للإنزال الجوي من المروحيات الإميركية وأسلوب القتال والتصويب وبعض الأسلحة والعتاد مثل الرشاش الثقيل الكلاسيكي الذي سيعرفه لاعبوا الإصدار الأصلي على الفور عند مشاهدته في الريميك.