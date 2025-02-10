حرب المتصفحات: "مايكروسوفت" تستهدف مستخدمي "كروم" برسائل تحذيرية

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بدأت "مايكروسوفت" في إرسال تنبيهات لمستخدمي "ويندوز" تحثّهم على استخدام "إيدج" بدلاً من "غوغل كروم"، وذلك بعد انتقادات من "غوغل" تتهمها بخداع المستخدمين.وتأتي هذه الخطوة وسط هيمنة "ويندوز" على سوق أنظمة التشغيل بنسبة 72%، مقابل سيطرة "كروم" على سوق المتصفحات بنسبة 66%.وأثارت "غوغل" الجدل حول صفحة دعم "إيدج"، التي تُظهر رسالة تحذيرية عند محاولة إلغاء تثبيته، متبوعة بدعاية ترويجية عن ميزاته، مع قائمة بالمزايا التي لا يمتلكها "كروم"، ما اعتبرته "غوغل" أسلوباً مضللاً لاستهداف مستخدميها.وتهدف تكتيكات التخويف، التي تنتهجها "مايكروسوفت"، لدفع المستخدمين من متصفح "كروم" إلى "إيدج"، وذلك بفضل ميزات الأمان المعززة بالذكاء الاصطناعي وضوابط الأمان المتقدمة، التي تجعل "إيدج" متصفحًا قويًا ضد التهديدات عبر الإنترنت.وتقول "مايكروسوفت"، إن "إيدج" هو المتصفح الأكثر ذكاءً للحماية والتصفح واللعب والإبداع، وهو ما يطرح تساؤلًا عمّا إذا كان "إدج" فعلًا أكثر أمانًا من "كروم".وبحسب الخبراء لا توجد إجابة محددة عن هذا السؤال، ففي حين أن الميزة الأمنية الأساسية في "كروم" تكمن في استخدامه الذكاء الاصطناعي وخدمات "مايكروسوفت" الأخرى، يركز "غوغل كروم" بشكل كبير أيضًا على الأمان والسلامة.ويدل ذلك على أن كلا المتصفحين قاما بعمل لائق إلى حد كبير، على الرغم من أن الخصوصية ستظل دائمًا معرضة للخطر بسبب بتبادل ملفات تعريف الارتباط وتتبع الإعلانات للمستخدمين وبيع البيانات لأطراف خارجية.