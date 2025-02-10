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تكنولوجيا وعلوم

حدث فلكي مذهل.. القمر الثلجي سيظهر في السماء مع نجم لامع

Lebanon 24
10-02-2025 | 16:44
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تستعد سماء الأرض لحدث فلكي مذهل مع ظهور القمر الثلجي، القمر الكامل لشهر شباط، في 12 شباط، حيث سيزين الأفق الشرقي في مشهد استثنائي.

لكن التميز لا يقتصر على القمر فقط، إذ سيرافقه النجم "قلب الأسد"، أحد ألمع نجوم كوكبة الأسد، مما سيجعل الظاهرة فرصة مثالية لمراقبة السماء والاستمتاع بجمال الكون.
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وسيصل القمر إلى ذروة اكتماله في الساعة 1:53 ظهرًا بتوقيت غرينيتش، وسيبدو مشرقًا على مدى ثلاثة أيام، من 11 إلى 13 شباط، قبل عيد الحب.

أما الحدث الفلكي الأبرز القادم، فسيكون "قمر الدودة" في 14 آذار، مترافقًا مع خسوف قمري كلي سيظهر بلون أحمر-برتقالي، ويعرف أحيانًا باسم "قمر الدم". (روسيا اليوم)
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