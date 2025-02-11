نموذج ذكاء اصطناعي روسي يكشف عواطف الإنسان من نبرة الصوت

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طور العلماء الروس نموذجا جديدا للذكاء الاصطناعي بمقدوره التعرف على العواطف من الكلام بدقة عالية.ووفقا لتقرير صحفي صادر عن شركة "سبير بنك" فإن هذا التطوير تقدم إلى حد بعيد على النماذج الحالية عند التعامل مع أكثر أشكال المضمون تعقيدا.وأضاف التقرير أن الكود الأساسي للنموذج متاح للجميع، مما يسمح للعلماء الآخرين باستخدام هذه الأداة في أبحاثهم لإجراء تجارب إضافية واختبار تعامل النموذج مع لغات ومجموعات بيانات أخرى، مما يعزز قابليته لأداء مهام كثيرة وقدرته على التطبيق في الظروف الواقعية. وعلى سبيل المثال، يمكن تدريب النموذج على مجموعات بيانات عاطفية باللغة الروسية، ثم تطبيقه في المساعدين الصوتيين ومراكز الاتصال."وتم تطوير الخوارزمية الجديدة التي أطلق عليها اسم CA-SER من قبل الباحثين في مختبر الذكاء الاصطناعي في شركة "سبيربنك" وجامعة موسكو النووية.ويعتمد النظام الجديد على نموذج التعلم الذاتي (SSL)، ويجمع بين عدة منهجيات تُستخدم حاليا في تحليل الكلام المنطوق والتعرف على العواطف.ويعمل النظام أولا على اكتشاف الخصائص المهمة في الكلام، ثم يضيف إليها بيانات حول نبرة الصوت، بما في ذلك حجمها وشدتها، مع مراعاة الجزء من الطيف الصوتي الذي يستطيع الإنسان إدراكه بشكل أفضل. ويتم دمج هذين النوعين من المعلومات بواسطة آلية خاصة، مما يسمح بدمج الخصائص العامة للكلام مع تفاصيله الدقيقة، ما يساعد في تحديد عواطف الناطق بدقة أكبر.واختبر العلماء الروس عمل هذا النظام وتسعة أنظمة أخرى مماثلة باستخدام نماذج من قاعدة البيانات IEMOCAP التي تحتوي على مجموعة واسعة من التسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو ونصوص وتسجيلات وسائط متعددة مرتبطة بعدد كبير من العواطف البشرية.وأظهرت هذه الاختبارات أن النموذج الروسي يتفوق بشكل كبير على أنظمة أخرى للذكاء الاصطناعي، وأصبح قابلا للمقارنة مع شبكة HuBERT الأكثر تعقيدا من شركة Facebook المحظورة في روسيا، والتابعة لشركة Meta، ويأمل العلماء أن يساهم هذا التطوير في تحسين أداء المساعدين الصوتيين، وغيرها من الأنظمة الرقمية التي تحتاج إلى التعرف بشكل صحيح على عواطف المستخدمين.