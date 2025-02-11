"غوغل" تعيد تسمية خليج المكسيك باسم "خليج أميركا"

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أعادت شركة "غوغل" تسمية خليج المكسيك باسم "خليج أميركا" لمستخدمي خدمة الخرائط في الولايات المتحدة، وذلك بعد أن قامت الحكومة الأميركية بتغيير الاسم رسميا بشكل أحادي، بحسب "روسيا اليوم".وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أنه ورغم التعدلات التي أجرتها شركة "غوغل" لمستخدمي الخرائط داخل أميركا، إلا أنه لا يزال يظهر الاسم القديم والجديد للمستخدمين خارج الولايات المتحدة.وأعلنت الشركة العملاقة عن هذا التغيير قبل أيام، مشيرة إلى أنها "تتبع سياسة طويلة الأمد تقوم على تحديث الأسماء الجغرافية عند إجراء التعديلات عليها من المصادر الحكومية الرسمية".وقالت "غوغل" في بيانها: "من ممارساتنا المتبعة أنه عندما تختلف الأسماء الرسمية بين الدول، يرى المستخدمون في كل بلد الاسم الرسمي المعتمد محليا، بينما يظهر لبقية العالم كلا الاسمين. وهذا ما ينطبق هنا أيضا".وجاء قرار إعادة التسمية بناء على أمر صادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي طلب تغيير اسم الخليج تكريما لـ"عظمة أميركا"، وفقا لإعلان الهيئة الأميركية للأسماء الجغرافية.ويعرف هذا المسطح المائي الواقع على الساحل الجنوبي للولايات المتحدة والساحل الشرقي للمكسيك باسم خليج المكسيك منذ القرن السادس عشر.وفي رد فعلها على القرار، أكدت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم أن "خليج المكسيك سيظل بهذا الاسم بالنسبة لنا وللعالم بأسره".يحد مياه الخليج ولايات أميركية مثل تكساس ولويزيانا وميسيسيبي وألاباما وفلوريدا، بالإضافة إلى المكسيك وكوبا، ووفقا لمرسوم ترامب، ينطبق الاسم الجديد "خليج أميركا" على المنطقة حتى الحدود البحرية لكل من المكسيك وكوبا.بالنسبة للمستخدمين خارج الولايات المتحدة، تظهر خرائط غوغل الاسم التقليدي "خليج المكسيك" كاسم رئيسي، مع ذكر الاسم الجديد "خليج أميركا" بين قوسين بجانبه، وهو نهج يتبعه النظام في الحالات التي تختلف فيها التسميات بين الدول.