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تكنولوجيا وعلوم
"تغيير كلمات المرور المُخترقة".. ميزة جديدة في متصفح كروم
Lebanon 24
11-02-2025
|
04:53
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تعمل غوغل على ميزة جديدة في متصفح كروم قد تتيح للمستخدمين تغيير كلمات المرور تلقائيًا عند اكتشاف تعرضها للاختراق، مما يعزز مستوى الأمان، ويجعل إدارة الحسابات أكثر سهولة.
واُكتشفت الميزة الجديدة قيد الاختبار في متصفح كروم مع وجود أدلة برمجية تشير إليها. ولن يغير كروم كلمات المرور عشوائيًا، بل ستعمل الميزة فقط في حال اكتشاف اختراق للبيانات، أو تسريب لكلمات المرور.
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ولم تصبح هذه الميزة متاحة للجميع بعدُ، ولا يوجد أي تأكيد لموعد إطلاقها رسميًا، كما أن هناك احتمالًا بأن تلغي جوجل الفكرة قبل طرحها بنحو رسمي.
وعند تسجيل الدخول إلى حساب غوغل في كروم، ستعمل أداة إدارة كلمات المرور في المتصفح على فحص كلمات المرور المحفوظة، وإذا رصدت الأداة أي كلمة مرور تعرضت للاختراق، سيقترح كروم تغييرها تلقائيًا. وعند الموافقة، سوف تُنشأ كلمة مرور جديدة، وتُحفظ مباشرةً في المتصفح، مما يُغني المستخدم عن تذكرها أو إدخالها يدويًا لاحقًا.
وتعتمد هذه الميزة الجديدة على الذكاء الاصطناعي، مما يعني احتمال وجود أخطاء أو مشكلات في البداية. ومن الجدير بالذكر أن كروم يوفّر بالفعل ميزة مشابهة منذ سنوات، لكنها تتطلب خطوات أكثر من المستخدم. وأما الميزة الجديدة، فهي أكثر سلاسة وأقل تعقيدًا، إذ تُدار عملية تغيير كلمات المرور المتأثرة بنحو تلقائي تقريبًا.
ومع تزايد حالات الاختراق وتسريب البيانات، قد تساعد هذه الميزة في تحسين أمان الحسابات الشخصية، وتوفير تجربة أكثر أمانًا وسهولة للمستخدمين.
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